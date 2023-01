Bayerisches Handwerk: Sorgen wegen Baukonjunktur

Das bayerische Handwerk blickt mit Erleichterung zurück auf die vergangenen Monate. Die schlimmsten Befürchtungen hätten sich nicht bestätigt. Doch der Blick in die Zukunft ist zum Teil von Sorgen geprägt.

Handwerksbetriebe meistern Dauerkrise

Hohe Energiepreise, nachlassende Kaufkraft, Inflation und Materialengpässe seien eigentlich ein "Giftcocktail” für die Wirtschaft, so der Bayerische Handwerkstag. Angesichts dessen würden die meisten Handwerksbetriebe die Dauerkrise geschickt meistern. Im vierten Quartal 2022 berichteten etwas mehr Firmen als im Vorjahr von einer befriedigenden bis guten Geschäftslage. Die aktuelle Lage sei aber fragil. Vor allem wegen der Baubranche, die eine zunehmende Zahl an Auftragsstornierungen verkraften muss.

Bauhandwerk mit deutlich weniger Aufträgen

So ist im Bauhandwerk der Anteil der Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Situation negativ einschätzen, seit der letzten Konjunkturumfrage um mehr als das Doppelte gestiegen. Von 16 auf 38 Punkte. Durchschnittlich waren zudem viele der im Wohnungsbau tätigen Firmen von Auftragsstornierungen betroffen. Insgesamt berichtete im Bauhauptgewerbe, wozu etwa Dachdecker, Zimmerer, Beton- oder Gerüstbauer gehören, jeder zweite Betrieb von einem Rückgang der Aufträge. Das sind dreimal so viele wie vor einem Jahr. Die guten Auftragspolster würden die schwächelnde Auftragslage aktuell noch ausgleichen, so der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Franz-Xaver Peteranderl. Im Durchschnitt hatten die Betriebe zum Jahresende noch Arbeit für die nächsten 9,5 Wochen in den Büchern stehen. Das sei weiterhin ein Rekordwert.

Verhaltener Ausblick

Auch der Materialmangel sei nicht mehr ganz so groß. In der Baubranche ist nur noch ein gutes Viertel der Unternehmen davon betroffen. Zu den Schattenseiten gehört, dass immer mehr Handwerksfirmen aufgrund steigender Preise und wirtschaftlicher Unsicherheit ihre Investitionsvorhaben zurückstellen würden. Auch für die kommenden Monate sind viele pessimistisch. Rund 30 Prozent gehen von einer Verschlechterung ihrer betrieblichen Situation aus. Nur sechs Prozent rechnen mit einer Verbesserung.

Höhere Umsätze wegen Inflation

Eine Jahresprognose für 2023 ist derzeit schwierig, so der Bayerische Handwerkstag. Ein nominales Umsatzwachstum von fünf Prozent sei möglich, aber noch sei nicht absehbar, ob davon etwas real übrig bleibe. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das bayerische Handwerk Umsätze in Höhe von rund 146,1 Mrd. Euro. Ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2021. Es sei allerdings wahrscheinlich, dass dieser Zuwachs von der hohen Inflation völlig aufgezehrt wurde, so Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl: "Unterm Strich dürfte in 2022 sogar ein reales Umsatzminus von 1,2 Prozent stehen."