Bayerisches Gastgewerbe fordert Gleichbehandlung bei Öffnungen

Das Gastgewerbe dürfe nicht länger "eine Sonderopferrolle" aufgebürdet bekommen. In Bayern müssten für Gaststätten die gleichen Regeln und Inzidenzwerte gelten wie für den Einzelhandel oder Baumärkte, fordert die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Angela Inselkammer. Die Branche akzeptiere einen fortgesetzten Teil-Lockdown, "also weitgehende Schließungen als Dauerzustand", nicht. Es müsse auch im Gastgewerbe "wieder losgehen – und zwar so, dass die Betriebe wirtschaftlich arbeiten können", heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Inselkammer: Hygienekonzepte funktionieren

Die Gastronomie habe bei den Öffnungen zwischen Frühjahr und Herbst 2020 bewiesen, dass ihre Hygienekonzepte in der Corona-Krise funktionierten, so Inselkammer. Das gelte für die Betriebsteile innen und außen. Hotellerie und Gastronomie seien keine Pandemietreiber. Das habe das Robert Koch-Institut (RKI) den Wirten mit dem "Covid-Control-Plan" eben erst bestätigt. Demnach ist das Ansteckungsrisiko bei Zusammenkünften im Freien und in Hotels niedrig. Der Teil-Lockdown seit November sei eine politische Entscheidung und keine Folge eines "hohen Infektionsgeschehens im Gastgewerbe", beklagt Inselkammer. Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport, seien geschlossen worden, "um Kontaktzahlen zu senken und anderen Branchen Öffnungen zu ermöglichen". Eine Fortsetzung dieser Politik sei für das Gastgewerbe inakzeptabel. Die Beschäftigten verdienten den gleichen Respekt und die gleiche Wertschätzung wie Menschen in anderen Branchen.

Hygienekonzept: Abstand, Maske, Gästeregistrierung

Die Hygienekonzepte in der Gastronomie seien weitreichender als im Handel, so Inselkammer.

"Bei uns gelten wesentlich größere Abstandsregeln, auch führen wir eine durchgängige Gästeregistrierung durch. Wir wissen zu jeder Zeit, wer da war. Auch Masken müssen ständig getragen werden und dürfen nur am Tisch abgenommen werden." Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes

Zudem würden bereits vielfach Maßnahmen zur Luftreinigung eingesetzt. Die Präsidentin des Bayerischen Hotel und Gaststättenverbandes prophezeite Ausweichbewegungen der Menschen in ungeschützte Bereiche, wenn Gaststätten mit ihren hohen Hygienestandards nicht zur Verfügung stünden. Das habe bereits der Nachgang zum letzten Lockdown gezeigt.