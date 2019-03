Bayerische Brauer starten Tarifrunde

Dass sie für ihre Forderung durchaus bereit sind zu streiken, das haben die Brauer schon einmal bewiesen. Das Bier ist den Bayern zwar dadurch nicht ausgegangen – doch am Verhandlungstisch hat sich etwas bewegt. Und so schließt die zuständige Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten auch diesmal nicht aus, dass es zu Aktionen kommen könnte.

Gewerkschaft fordert 6,5 Prozent

Abhängig macht sie das vom Verhalten der Arbeitgeber heute am Verhandlungstisch in München. Dort tritt die Gewerkschaft mit einer Forderung von 6,5 Prozent an. Das liegt über dem, was in vielen anderen Branchen heuer als Zahl genannt wurde. Und die NGG glaubt dafür einen Grund zu haben: ein Absatzplus der bayerischen Brauereien im letzten Jahr von über drei Prozent. Damit haben sie ihren Spitzenplatz in Deutschland ausgebaut.

Bayerischer Brauerbund zeigt sich zurückhaltend

Dass es ein gutes Jahr war, das bestreiten die Arbeitgeber auch nicht. Aber es sei ein Ausnahmejahr gewesen. Die Beschäftigten will der Bayerische Brauerbund durchaus für ihren Einsatz entsprechend belohnen – aber so, dass die Betriebe nicht über Jahre hinweg die erhöhten Entgelte mitschleppen müssen. Das hört sich nach einer Einmalzahlung an. In Bayern wird die Branche nach wie vor vom Mittelstand bestimmt. Die meisten Brauereien wenden den Tarifvertrag an.