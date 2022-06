Kraftwerksbesitzer im Bayerischen Wald fürchten um ihre Zukunft

Im Bayerischen Wald gibt es besonders viele kleine Wasserkraftwerke. Ihnen droht das Aus, wenn der Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durchgeht. Er will kleine Wasserkraftanlagen nicht mehr fördern, und dafür Bäche und Flüsse ökologischer machen. Doch es gibt Widerstand.

Ende nach mehr als 100 Jahren?

Rund 250 der etwa 2.000 Einwohner von Lohberg werden ganzjährig mit Strom nur aus Wasserkraft versorgt. Die Anlage dazu steht am Weißen Regen und ist mehr als 100 Jahre alt. Der heutige Besitzer Anton Späth (46) will sie jetzt modernisieren und effektiver machen. Zehn Jahre hat es bis zur Genehmigung gedauert, wegen der vielen Umweltauflagen und weil ein Fischereiberechtigter erfolglos geklagt hatte. Wenn er nun saniert, könnte Anton Späth sogar Strom für rund 600 Lohberger erzeugen, zugleich Fischtreppen bauen und die Ufer renaturieren. Doch für all das eine Million Euro zu investieren, ist für ihn seit Habecks Osterpaket zu riskant:

"Ich muss jetzt zu meiner Bank sagen, tut mir leid, ich weiß nicht, wieviel ich nächstes Jahr für meinen Strom bekomme und schon gleich gar nicht, wieviel in zehn Jahren. Dann sagt die Bank, auf welcher Basis sollen wir denn dann den Businessplan erstellen?" Anton Späth, Waldbauer und Kraftwerkbesitzer

Anton Späth wartet jetzt erstmal mit der Sanierung, lässt die Anlage im veralteten Zustand weiterlaufen. Das jüngste Gesetzespaket zur Energiewende sieht vor, für Strom aus kleinen Wasserkraftanlagen mit bis zu 500 Kilowatt Leistung nicht mehr die höhere Vergütung aus der EEG-Umlage zu bezahlen. Das würde bedeuten, dass sie deutlich weniger Geld für ihren Strom bekommen und auch nicht mehr langfristig kalkulieren können. Aber eine Wasserkraftanlage zu sanieren ist sehr teuer. Deshalb werden viele Wasserkraftbetreiber ihre kleinen Anlagen wohl lieber aufgeben.

Naturschützer befürworten das Aus

Viele Naturschutzverbände sind dafür, kleine Wasserkraftwerke lieber abzureißen als weiter quasi aus der EEG-Umlage zu subventionieren. Die Flüsse in ganz Europa seien viel zu stark verbaut. Dämme und Wehre stauten alle paar Flusskilometer das Wasser für Stromturbinen auf, was schlecht für den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie sei. In Anlagen ohne Fischtreppen werden die Tiere in den Turbinen verletzt oder getötet.

"Wir sind sehr dafür, dass die EEG-Umlage für Kleinwasserkraftwerke tatsächlich gestrichen wird, aus einem einfachen Grund: Wir können bestehende große Wasserkraftanlagen effizienter gestalten. Die Kleinanlagen zerstören so viel Natur. Wir müssen aber diese Fließgewässer wieder herstellen, weil viele Süßwasserarten immer mehr verschwinden." Wolfgang Hug, WWF Deutschland

Auch im Bayerischen Wald befürworten manche Verbände das Aus für die sogenannte kleine Wasserkraft:

"Was da an Energie verloren geht, das kann man mit anderen erneuerbaren Energien locker wieder reinholen, zum Beispiel mit Solar- oder Windkraft." Markus Schmidberger, Landesbund für Vogelschutz

Sonne und Wind statt Wasser?

Solarkollektoren und Windräder als Ersatz für die Wasserkraft? Zusätzlich zu den Solar- und Windanlagen, die sowieso nötig wären, um die Energiewende überhaupt zu schaffen? Das fragt sich verwundert der Regener Umweltingenieur Christoph Pfeffer, der seit Jahren kleine Wasserkraftanlagen in ganz Bayern saniert. Er findet, dass man sie nicht ausgerechnet jetzt in der Gas- und Ukrainekrise abschaffen darf. Außerdem würden sie völlig unterschätzt. Im Bayerischen Wald sei die kleine Wasserkraft sogar einer der stärksten Energieerzeuger:

"Man bezieht die kleine Wasserkraft immer auf komplett Deutschland und rechnet so deren Leistung klein. Die meisten Anlagen gibt es nicht im Norden, sondern bei uns im ostbayerischen Raum. Wir haben hier die höchste Anlagendichte Deutschlands." Christoph Pfeffer, Umweltingenieur

In praktisch jedem Landkreis im Bayerischen Wald von Freyung bis Cham existieren jeweils rund 150 kleine Wasserkraftwerke, hat Ingenieur Pfeffer ausgerechnet. Im Landkreis Regen produzieren sie zum Beispiel 80 Prozent des gesamten Haushaltsstroms - Industrie und Gewerbe also nicht mit gerechnet. Pfeffer würde es sinnvoller finden, diese bestehenden Anlagen zu modernisieren und gleichzeitig ökologischer zu machen. Denn sie seien unverzichtbar für die Energiewende. Solar und Windkraft laufen weder rund um die Uhr, noch ganzjährig, die Wasserkraft schon, sagt er. Sie könne auch Lastschwankungen ausgleichen.

Kampf gegen das Osterpaket

In vielen Bayerwaldorten begann mit den Wasserkraftwerken vor rund 100 Jahren die Elektrifizierung, zum Beispiel in Lohberg. Vielen sei nicht bewusst, welchen enormen Wert für die Energie-Erzeugung vor Ort man da jetzt leichtfertig abschaffen will. Deshalb hofft Christoph Pfeffer, dass Habecks Osterpaket-Vorschlag in Berlin scheitert. Dafür wirbt er momentan auch bei vielen regionalen Abgeordneten.