Bayerischer Tierwohlpreis geht an Pöschlhof im Landkreis Cham

Für seinen innovativen und besonders tierfreundlichen Rinderstall erhält der Pöschlhof in Dietersdorf im Landkreis Cham den Bayerischen Nutztierwohl-Preis 2020 des Landwirtschafstministeriums. Die Auszeichnung wurde am Dienstagvormittag in der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub im Kreis Ebernsberg verliehen.

Der Pöschlhof in Dietersdorf bei Zandt wird von Bernhard Pöschl und dessen Sohn Stefan bewirtschaftet. Vor einem Jahr haben sie einen neuen Stall für die Rindermast gebaut. In dem Stall hat jedes Tier im Schnitt sechs Quadratmeter Platz, das ist zwei- bis dreimal soviel, wie in konventionellen Ställen.

Behaglichkeit auf "Stroh-Mist-Matratze"

Die Tiere stehen nicht auf Gittern, sondern auf einer "Stroh-Mist-Matratze". Das frische Stroh rieselt über eine innovative Einstreuanlage von der Decke in den Stall. Um den Komfort für die Tiere zu erhöhen, wird das Stroh klein geschnitten und vom Staub befreit.

Die Kälber kommen im Alter von sechs bis acht Monaten auf den Pöschlhof und werden hier rund 20 Monate lang gemästet. Zu fressen gibt es ausschließlich Heu, Gras- und Maissilage aus der eigenen Landwirtschaft.

Qualitätssiegel sichert gute Preise

Verkauft werden die Tiere vom Pöschlhof ausschließlich an einen Metzger in der Region. Seit rund zwei Monaten trägt das Rindfleisch vom Pöschlhof die Auszeichnung "Landgenuss Bayerwald". Unter diesem Label haben sich qualitätsorientierte Gastronomen, Landwirte und Lebensmittelerzeuger aus dem Landkreis Cham zusammengeschlossen. Das Label garantiert den Pöschls einen besseren Preis für ihre Rinder.

Drei Preisträger in Bayern

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium vergibt seit 2014 jährlich einen Tierwohlpreis. Dotiert ist er mit 10.000 Euro. Der Pöschlhof teilt sich die Prämie in diesem Jahr mit zwei weiteren Preisträgern aus Oberbayern.