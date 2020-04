Bayerischer Handel mit China bereits im Februar stark gesunken

Der Handel zwischen Bayern und der Volksrepublik China ist bereits im Februar dieses Jahres deutlich gesunken. Sowohl die Exporte als auch die Importe verringerten sich überdurchschnittlich, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Niedrigster Exportwert seit 2012

Die bayerischen Exporte in die Volksrepublik sanken demnach um 19,5 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das entspricht laut Landesamt dem niedrigsten monatlichen Wert seit Dezember 2012. Gleichzeitig verringerten sich die Importe um 16,6 Prozent. Dieser Wert ist der niedrigste seit Februar 2017. Zum Vergleich: Die gesamten Ex- und Importe der bayerischen Wirtschaft verringerten sich in diesem Februar um 2,4 Prozent bzw. um 3,5 Prozent.