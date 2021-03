Bayerischer Arbeitsmarkt: Leichte Frühjahrsbelebung trotz Corona

In Bayern waren im März weniger als 300.000 Menschen arbeitslos. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Februar um 17.867 Personen auf exakt 298.765. Die Arbeitslosenquote sank innerhalb eines Monats um 0,3 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie allerdings noch bei 3,1 Prozent gelegen.

Verantwortlich für den Rückgang waren vor allem saisonale Effekte: vor allem in den Außenberufen zieht die Beschäftigung wieder an. Als positiv bewertet der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit etwas stärker ausfällt als im vergangenen Jahr. Vor allem in der Baubranche, im Gartenbau und in der Logistikbranche wurden wieder verstärkt Arbeitskräfte nachgefragt.

Dabei haben vor allem Männer vom leichten Aufschwung profitiert. So ging die Zahl der männlichen Arbeitslosen um 7,8 Prozent zurück, bei den Frauen waren es nach Angaben der bayerischen Arbeitsagenturen nur 2,8 Prozent.

BA-Regionaldirektion bleibt skeptisch

"Trotz des Rückgangs der Arbeitslosenzahlen kann von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt nicht die Rede sein", sagt Holtzwart, Chef der BA-Regionaldirektion Bayern. Denn aktuell liegt die Arbeitslosigkeit deutlich über dem Vorjahresniveau. Vor einem Jahr waren im Freistaat knapp 68.000 Menschen weniger ohne Job. "Die Chancen die Arbeitslosigkeit zu überwinden, sind pandemiebedingt gesunken und es wird wieder mehr kurzgearbeitet", erläutert Holtzwart.

Kurzarbeit als Rettungsanker

Tatsächlich ist die Zahl der Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befinden, noch einmal deutlich gestiegen: um 36.000 auf 459.000. Diese Zahlen beziehen sich allerdings auf den vergangenen Dezember. Die Zahlen zu Kurzarbeitern werden immer mit einer vierteljährlichen Verzögerung gemeldet, weil die Betriebe Kurzarbeit zwar bei den Arbeitsagenturen anmelden, aber erst im Nachhinein abrechnen, für wie viele Beschäftigte sie das Instrument tatsächlich genutzt haben.

Fest steht, dass im März mehr als 3.300 Betriebe Kurzarbeit neu angezeigt haben, davon wären knapp 37.000 Arbeitnehmer betroffen. Somit ist zumindest die Zahl der Neuanzeigen im Vergleich zu den Vormonaten deutlich zurückgegangen.

Großer Unterschied zwischen den Branchen

Eine einheitliche Bewegung ist auf dem Arbeitsmarkt im März nicht auszumachen. Im Gegenteil: "Die Corona-Einschränkungen treffen einige Branchen, wie zum Beispiel das Gastgewerbe besonders hart. Hier ist die Beschäftigung deutlich gesunken. In anderen Branchen wiederum wächst die Beschäftigung im Vergleich zum Vorjahr", erklärt Holtzwart.

Immerhin ist die Zahl der neuen Stellenmeldungen wieder auf Vorjahresniveau. So wurden den bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcentern im März mehr als 26.000 neue Arbeitsstellen gemeldet – 3,7 Prozent mehr als noch im Februar. Vor allem die Bauwirtschaft, der Informationssektor und die Öffentliche Verwaltung melden einen steigenden Personalbedarf.

Höchste Quoten in Hof, Schweinfurt und Augsburg

Die oberfränkische Stadt Hof meldet eine Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent und damit den schlechtesten Wert in Bayern. Allerdings ist auch hier die Quote im Vergleich zum Februar um 0,3 Punkte gesunken. Es folgen die Städte Schweinfurt mit 6,7 und Augsburg mit 6,5 Prozent. Die geringste Arbeitslosigkeit im Freistaat vermeldet erneut der Agenturbezirk Eichstätt mit 2,2 Prozent.

Guter Branchenmix macht Unterfranken zum Spitzenreiter

Unter den bayerischen Regierungsbezirken verzeichnet Unterfranken mit derzeit 3,5 Prozent weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von Schwaben und der Oberpfalz mit 3,7 Prozent. Dass Unterfranken deutlich besser durch die Krise kommt als andere Regierungsbezirke, liegt nach Holtzwarts Einschätzung an einem stabilen Branchenmix und an relativ geringen saisonalen Ausschlägen in der Region. Auch die Nähe zum Rhein-Main-Gebiet sei ein Faktor. Die höchste Arbeitslosenquote in Bayern verzeichnet der Bezirk Mittelfranken mit 4,5 Prozent.