Bayerischer Arbeitsmarkt: Arbeitslosenquote im Februar stabil

Die Arbeitslosenquote in Bayern ist im Februar gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben und liegt bei 3,3 Prozent. In absoluten Zahlen ist die Anzahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar leicht gesunken – um 7.189 auf 246.339. Dass die Zahl nicht deutlicher zurückgegangen ist, hat vor allem saisonale Gründe.

In einigen bayerischen Regionen, vor allem in Niederbayern, in der Oberpfalz und in Teilen Oberfrankens, sind überproportional viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Außenberufen beschäftigt. Im Winter ist dort die Arbeitslosenquote höher als in den anderen Monaten.

Fachkräfte wieder händeringend gesucht

Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr ist die Arbeitslosenquote in Bayern deutlich gesunken. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 4,2 Prozent. Die pandemiebedingten Einschränkungen seien kaum noch spürbar, sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Das Interesse an Kurzarbeit gehe deutlich zurück.

Im Gastgewerbe ist die Zahl der offenen Stellen nach oben geschnellt, in Niederbayern hat sie sich binnen Jahresfrist fast verdreifacht. Aber auch andere Branchen suchen laut Holtzwart wieder händeringend Fachkräfte, vor allem das verarbeitende Gewerbe, der Handel und die Zeitarbeit. Im Februar waren in den bayerischen Arbeitsagenturen insgesamt gut 146.000 offene Stellen gemeldet, 54 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Schnelle Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine

Wie lange der Aufwärtstrend angesichts des Krieges in der Ukraine anhält, ist unklar. "Man kann davon ausgehen, dass das Auswirkungen auf den bayerischen Arbeitsmarkt haben wird", sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen. Welche Auswirkungen genau, hänge von der Dauer der Krise und der Dauer der Sanktionen gegen Russland ab.

In Bezug auf Geflüchtete aus der Ukraine sagte Holtzwart, die bayerischen Arbeitsagenturen und Jobcenter bereiteten sich vor, um schnelle und unbürokratische Unterstützung anzubieten. In einem ersten Schritt gehe es um die Sicherung des Lebensunterhaltes für die Geflüchteten und erst später eventuell um Sprachkurse oder die Integration in den Arbeitsmarkt. Die genauen Regularien seien aber noch nicht bekannt. "Wir wissen, dass die Arbeitskräftenachfrage in Bayern sehr groß ist, und dass es auch gute Chancen für Menschen aus dem Ausland gibt. Das wird sich auch in dieser Krise wieder beweisen", sagte Holtzwart.

Schwaben und Unterfranken belegen Spitzenplatz

Ein Blick in die bayerischen Regierungsbezirke: Schwaben und Unterfranken teilen sich im Februar den Spitzenplatz mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Die Quote in den beiden Regierungsbezirken liegt bei jeweils 2,9 Prozent und damit deutlich unter dem bayernweiten Schnitt von 3,3 Prozent. Oft belegen Niederbayern oder die Oberpfalz diesen Spitzenplatz. In Ostbayern spielen jedoch Außenberufe in der Baubranche sowie in der Land- und Forstwirtschaft eine große Rolle, so dass die Arbeitslosigkeit in diesen Regionen im Winter deutlich ansteigt.

Unter den bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten verzeichnet im Februar der Landkreis Eichstätt mit 1,7 Prozent die geringste Quote gefolgt vom Landkreis Main-Spessart mit 1,9 Prozent. Die bayernweit höchste Quote hat die Stadt Schweinfurt mit 6,0 Prozent. Auf Platz zwei liegen die Städte Hof und Nürnberg mit jeweils 5,6 Prozent.