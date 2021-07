Bayerische Wirtschaft und DGB lehnen Corona-Impfpflicht ab

Für den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten sind die Arbeitgeber verantwortlich. Warum also nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum kostenlosen Impfen verpflichten und das in allen Branchen, statt wie in Frankreich oder Griechenland nur in den Gesundheitsberufen? Die bayerische Wirtschaft hält von der Idee nichts.

"Unser Weg ist der Weg der Überzeugung. Wir organisieren diese Betriebsimpfungen. Das ist unser Beitrag, zu dem wir uns nahezu verpflichtet sehen. Aber wir müssen tatsächlich auch überzeugen. Wir werben, werben und werben." Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Keine Prämie wie in den USA

In den USA zum Beispiel gibt es Unternehmen, die eine Prämie zahlen, wenn Beschäftigte sich impfen lassen. Für die bayerische Wirtschaft ist dies aber kein Vorbild.

"Das erscheint mir als nicht sehr zielführend, weil die Menschen dann innerlich nicht überzeugt sind." Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

DGB: Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit

Auch der DGB in Bayern ist gegen eine Impfpflicht. Die Corona-Impfung sei zwar ein unbestritten wirksames Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Eine Pflicht dürfe daraus aber nicht abgeleitet werden.

"Das wäre ein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und deshalb darf es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich nicht impfen lassen, auch keine Benachteiligung zur Folge haben." Verena di Pasquale, DGB Bayern

Eine Kündigung zum Beispiel dürfe nicht drohen. Auch Druck auszuüben auf betroffene Beschäftigte hält der DGB für nicht zielführend.

Merkel gegen Impfpflicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Dienstag auf einer Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Merkel: "Wir haben nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, den Frankreich vorgeschlagen hat. Wir haben gesagt, es wird keine Impflicht geben."