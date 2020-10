Bayerische Wirtschaft: Trübe Konjunkturaussichten trotz Erholung

Bislang berichten die Unternehmen noch von einer deutlich besseren Geschäftslage als im Mai. Der entsprechende Saldenwert stieg von minus 18 Punkten auf plus 9 Punkte an. "Die anfänglichen Befürchtungen, eine zu starke Abhängigkeit von fragilen internationalen Lieferketten würde ein schnelles Hochfahren verhindern, sind nicht eingetreten", sagt BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl.

Weniger Wachstum und Jobs

Die Unternehmen rechnen allerdings nur mit wenig Wachstum in den kommenden Monaten: Zwar haben sie ihre Geschäftserwartungen per Saldo von minus 20 auf plus 5 Punkte kräftig angehoben. Im Vergleich zu früheren Erholungen nach Rezessionen ist dieser Wert allerdings eher enttäuschend.

Auch die Aussichten für den bayerischen Arbeitsmarkt bleiben weiter gedämpft. Zwar wollen weniger Unternehmen als noch im Frühjahr Personal abbauen, unter dem Strich bleibt der Saldo der Beschäftigungserwartungen aber im negativen Bereich bei minus 11 Punkten. Zur Anpassung ihrer Personalkapazitäten setzen die Unternehmen vor allem auf Kurzarbeit, natürliche Fluktuation und Arbeitszeitkonten.