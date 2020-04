Bayerische Wirtschaft steht hinter Söders Corona-Fahrplan

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, hat sich voll und ganz hinter die Corona-Politik der Bayerischen Staatsregierung gestellt: "Nur mit gesunden Menschen werden wir schnell wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen", sagte er im Interview mit B5 aktuell im " B5 Thema des Tages". Die Gesundheit der Menschen müsse immer im Mittelpunkt stehen.

Bayern besonders betroffen

Dass Bayern in langsameren Schritten zur wirtschaftlichen Normalität zurückkehren will als der Rest der Bundesrepublik, stößt bei Brossardt auf volles Verständnis. Schließlich sei Bayern durch die Nähe zu Österreich und Italien besonders betroffen, und es brauche darum auch besondere Vorsicht.

Durch die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise sei die gesamte Wirtschaft in Bayern in Mitleidenschaft gezogen, besonders hervorzuheben seien aber die Hotels und Gasstätten. Brossardt erklärt sich einverstanden mit dem Fahrplan der schrittweisen Öffnung der Geschäfte, wie er jetzt beschlossen ist.

Umfangreicher Rettungsschirm in "unglaublicher Geschwindigkeit" aufgestellt

Brossardt befürwortet Ministerpräsident Söders Ankündigung, sich beim Bund für eine Senkung der Mehrwertsteuer einzusetzen, da die Unternehmen wieder Eigenkapital schaffen müssten. Allerdings befürchte er, dass das nicht ausreiche und man da noch "kreativ nachbessern" müsse.

Insgesamt lobte der Hauptgeschäftsführer der vbw, mit welcher "unglaublichen Geschwindigkeit" der Staat einen breiten Rettungsschirm aufgestellt habe. Das gelte es jetzt umzusetzen. Weitere Forderungen wolle er nicht erheben.

Automobilindustrie hängt von Zulieferungen in Italien ab

Ein besonderes Sorgenkind der bayerischen Wirtschaft ist auch die Automobilindustrie, da sie von internationalen Zulieferungen abhängig ist. In Bayern sei man vor allem auf Zulieferer in Italien angewiesen, so Bertram Brossardt: "Das Herauffahren wird hier schnell gehen, wenn überall in Europa wieder produziert werden kann."

Während die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit der Linie der Staatsregierung einverstanden ist, hat Brossardt aus den Unternehmen einige Kritik zu hören bekommen: "Selbstverständlich hätten sich manche einen schnelleren Weg gewünscht, aber auf der anderen Seite ist auch viel Einsicht vorhanden, dass ein gestufter Weg die größere Sicherheit bietet, dann insgesamt schnell hochfahren zu können."

Brossardt: Kein Neid zwischen den Branchen

Auch wenn zum Beispiel Buchhändler deutlich früher wieder öffnen können als etwa Restaurants, erlebt Brossardt nach eigener Aussage keinen Neid zwischen den Branchen, vielmehr die gemeinschaftliche Sorge, wie man die Strukturen in der gegenwärtigen Krise erhalten kann. Natürlich seien die Branchen in unterschiedlichem Ausmaß betroffen, und dass gerade der Hotel- und Gaststättenbereich mit besonderer Sorge auf die derzeitige Situation schaue, sei mehr als verständlich.