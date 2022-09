Bayerische Wirtschaft kritisiert AKW-Notfallplan

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will, dass wegen der Energiekrise in Europa zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis Mitte April als Notreserve dienen sollen. Dabei geht es um Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Eigentlich war vorgesehen, dass alle deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende endgültig vom Netz gehen. Nicht nur die Opposition und Naturschützer, auch die Bayerische Wirtschaft ist enttäuscht.

Wirtschaftsvereinigung hält Plan für verantwortungslos

Nur die Werke Isar 2 und Neckarwestheim 2 als Notreserve bis Mitte April 2023 am Netz sei ökonomisch nicht nachvollziehbar und mit Blick auf die Versorgungssicherheit verantwortungslos, meint Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. Dieses Ergebnis bringe der Wirtschaft weder Planungssicherheit noch führe es zur Beruhigung der extremen Preisentwicklung, so Brossardt bei BR24.

Zwei Kernkraftwerke betriebsbereit zu halten mit vollen Personalkosten, aber keinen Strom zu erzeugen und stattdessen die Gaskraftwerke laufen zu lassen, das sei auch technisch nicht machbar. Wenn im Winter Lastspitzen aufträten, das Wasser in den Kühltürmen aber gefroren sei, lasse sich das Kraftwerk nicht starten. Selbst bei milder Witterung dauere das Hochfahren eines Kernkraftwerks länger als eine Woche.

Auch klare Ablehnung des Notfallplans vom Mittelstand

Daneben kritisiert der Mittelstandsverband BVMW in Bayern die Ergebnisse des Strom-Stresstests massiv. Die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums sei angesichts der sich zuspitzenden Energielage realitätsfern. Deutschland habe ein erhebliches Stromproblem, im Süden werde es wahrscheinlich dramatisch werden, so Achim von Michel, Politikbeauftragter im BVMW Bayern. In dieser Krise müssten deshalb alle verfügbaren Stromreserven mobilisiert werden.

Der Verband verweist auf eine eigene Umfrage aus dem August. Demnach leiden über 72 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland unter den explodierenden Energiepreisen. Fast die Hälfte der befragten Firmen sieht sich sogar akut in ihrer Existenz bedroht. Es drohen eine beispiellose Pleitewelle im Mittelstand und der Verlust von Millionen Arbeitsplätzen. Bayern werde darunter besonders leiden, da im Freistaat noch rund 15 Prozent des Stroms aus Kernkraftwerken komme, führt von Michel weiter aus.

Unternehmen für längere Laufzeiten

Der Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Manfred Gößl bezeichnet den Plan als zu kurz gesprungen. Die Verlängerung der Laufzeiten bis Mitte April 2023 sei deutlich zu wenig, um angesichts der äußerst angespannten Versorgungssituation die Netzsicherheit nachhaltig zu gewährleisten.

In dieser Situation auf Kapazitätsreserven der Stromerzeugung zu verzichten, sei für die Wirtschaft eine große Enttäuschung und nicht nachvollziehbar. Die Laufzeitverlängerung müsse angesichts der aktuellen Probleme bis mindestens Ende 2024 reichen. Ansonsten führe man die gleiche Diskussion in wenigen Monaten wieder, so Gößl. Auch die vbw spricht sich erneut für den Weiterbetrieb der drei deutschen Kernkraftwerke bis zum Frühjahr 2024 aus.

Bayerische Energiewirtschaft sieht politische Motive

Die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums hält man beim der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. rein ideologisch motiviert. Eine vernünftige energiewirtschaftliche Bewertung sähe natürlich anders aus, meint der Hauptgeschäftsführer beim VBEW Detlef Fischer zu BR24. Wenn man schon Kraftwerke habe, die letztendlich betriebsbereit sein müssten, dann lasse man die halt auch laufen, damit sie auch ihre Strompreis dämpfende Wirkung voll entfalten können, so seine Meinung.