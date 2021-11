Bayerische Wirtschaft: Gemischte Konjunkturerwartungen

Der aktuelle Konjunkturindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zeigt zwar nach oben - insgesamt ist die Lage aber gemischt. Während es dem Groß- und Einzelhandel zum Teil sehr viel besser geht als vor der Krise, liegt die Industrieproduktion noch immer knapp unter dem Vorkrisenniveau. Und dem Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe fehlen rund ein Viertel der alten Umsätze.

Die Bayerische Wirtschaft hat sich seit dem Frühjahr deutlich erholt. Lieferengpässe und Materialmangel bremsen aber das Wachstum. Auch die hohen Corona-Infektionszahlen erhöhen die Unsicherheit. Vor dem zweiten Halbjahr 2022 hat die Bayerische Wirtschaft wenig Hoffnung auf eine stärkere Dynamik.

Kräftiger Aufholprozess

In den vergangenen neun Monaten konnte der Konjunkturindex der Bayerischen Wirtschaft, auch Weißbier-Index genannt, um 31 Punkte klettern. Mittlerweile liegt er bei 130 Punkten und damit deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Vor allem in den Wirtschaftsbereichen, die im zweiten Lockdown geschlossen waren, fand ein kräftiger Aufholprozess statt. Dennoch ist das Vorkrisenniveau in vielen Branchen noch nicht wieder erreicht. Die Industrieproduktion hinkt immer noch knapp hinterher. Vor allem aber fehlen der Gastronomie und dem Beherbergungsgewerbe rund 25% der Umsätze, die vor der Pandemie erreicht wurden. Im Groß- und Einzelhandel sind die Umsätze dagegen zum Teil deutlich gestiegen.

Zunehmende Eintrübung

Die Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik liegt vor allem an fehlenden Rohstoffen, Materialien und Vorprodukten. Ob Holz, Papier, Stahl, Kupfer oder Mikrochips und Elektronikbauteilen, der Mangel ist vielseitig und betrifft nahezu alle Branchen. Neben Lieferengpässen sind die stark steigenden Preise ein großes Problem. So zog der Rohstoffindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft seit Jahresbeginn um 26 Prozent an. Der Energiepreisindex legte sogar um 51 Prozent zu, ein neues Rekordniveau. Die Preissteigerungen würden teilweise an die Konsumenten weitergegeben, was deren Kaufkraft schmälere. Auch das bremse die Wirtschaftsleistung.

Unsicherheiten aufgrund hoher Infektionszahlen

Mit einem weiteren Lockdown rechnet die Bayerische Wirtschaft zwar nicht. Aber doch mit stärkeren Einschränkungen und entsprechend negativen Folgen für die Konjunktur. Jede Erhöhung der Impfquote sei deshalb eine Rückkehr zur Normalität. Während die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft das Fragerecht der Arbeitgeber nach dem Impfstatus von Mitarbeitern befürwortet, lehnt sie ein generelles Recht auf Home-Office ab. Das senke eher die Impfbereitschaft.

Gemischte Zukunfts-Prognose

Frühestens im zweiten Halbjahr 2022 sei mit einer stärkeren Belebung der Bayerischen Wirtschaft zu rechnen. In den kommenden Monaten werde die Wirtschaft dagegen voraussichtlich kaum noch wachsen.

Die größten Herausforderungen der Zukunft seien die Dekarbonisierung, Digitalisierung und die Demografie mit dem einhergehenden Fachkräftemangel. Diese drei Herausforderungen zu bestehen, sei eine Herkulesaufgabe. Kurzfristig habe sich die Lage beim Fachkräftemangel zum Beispiel deutliche verschärft: In Bayern seien bei den Arbeitsagenturen aktuell 41.000 offene Stellen gemeldet, 42 Prozent mehr als vor einem Jahr.