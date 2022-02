Bayerische Wirtschaft fürchtet Eskalation im Ukraine-Konflikt

Mit Sorgenfalten auf der Stirn blicken die bayerischen Unternehmen Richtung Osten und hoffen, dass sich die Lage entspannt. Sich aktuell dazu äußern will man sich eher nicht.

Unternehmen wollen sich zum Konflikt nicht äußern

Autos und Autoteile stehen beim Export nach Russland ganz vorne. Auch BMW ist dort aktiv. Andere Märkte wie USA, China oder Deutschland sind nach dessen Aussage aber wichtiger. Zum aktuellen Ukraine-Konflikt hält man sich eher bedeckt. Genau wie beim Baustoffkonzern Knauf in Iphofen in der Nähe von Würzburg. Kein Statement zu Russland. Dabei ist man dort seit fast 30 Jahren aktiv und hat rund 4.000 Mitarbeiter. Auch Siemens Energy will sich aktuell nicht dazu äußern, was ein Krieg bedeuten könnte. Firmenchef Christian Bruch meinte allerdings vor einer Woche bei der Vorlage der Quartalszahlen, dass eine militärische Eskalation wirtschaftliche Folgen haben werde. Er sehe die Entwicklung mit großer Sorge.

IHK hofft auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse

Was sich da militärisch zur Zeit abspiele, bereite den Unternehmen Sorgen, sagt der Außenhandelsexperte der IHK für München und Oberbayern, Frank Dollendorf, mit Blick auf Russland. Die Geschäftsbeziehungen seien über viele Jahrzehnte gewachsen und würden auch weiter Bestand haben. Nun hoffe man, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter stabil bleiben. Planungsunsicherheit sei Gift für die Unternehmen und es müsse alles getan werden, um diese Planungsunsicherheit zu beseitigen und die Beziehungen weiter zu festigen.

Unternehmen sind abhängig von Russlands Öl und Gas

Während der Handel mit der Ukraine eher überschaubar ist, spielt Russland eine größere Rolle. Zwischen Januar und November 2021 haben Bayern und Russland Handel im Wert von 8,5 Milliarden Euro getrieben. Beim Export stehen Autos und Maschinen ganz vorne, beim Import Erdöl und Erdgas. Das bereitet den Unternehmen Bauchschmerzen. Denn wenn die Öl- und Gaslieferungen wegen des Konflikts ins Stocken geraten, könnten höhere Kosten und Versorgungsengpässe drohen. Das sieht auch Ingolf Brauner, der Präsident des Verband mib-Mittelstand in Bayern, als Gefahr.

Unternehmen leiden unter hohen Energiepreisen

Da die bayerische Wirtschaft heute schon unter den im internationalen Vergleich extrem hohen Energiepreisen massiv leide, würde dieser Schritt die Wettbewerbsfähigkeit weiter beschädigen, so Brauner. Hier sei nun auch die Regierung gefragt. Die alleinige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik an Klimazielen führe vor dem Hintergrund der Ukraine-Russland-Krise vollkommen in die Irre und treibe die Energiepreisspirale. Die Ukraine-Russland-Krise beschleunige diesen Preistrend. Gerade der kleinere Mittelstand benötigt Entlastungen und eine Deckelung bei den Energiekosten.

Software-Entwicklung in der Ukraine

Man blicke aber auch auf die Ukraine, sagt Ingolf Brauner. Hier werde für den Westen intensive Software-Entwicklung betrieben. Eine Störung des Geschäftes könnte Innovationen behindern und Entwicklungskosten in die Höhe treiben. Außerdem sei die Ukraine ein landwirtschaftlicher Partner für Deutschland, insbesondere bei Weizenimporten.