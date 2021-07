Bayerische Wirtschaft fordert Gesundheitsreformen

Keine Zweiteilung der Krankenversicherung in gesetzliche Kassen und private Anbieter mehr: SPD, Grüne und Linke erhoffen sich von der Einführung einer Bürgerversicherung mehr Gerechtigkeit und Effizienz. Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW), Bertram Brossardt, hält solche Hoffnungen aber für unsinnig. Sein Verband will in jedem Fall an der Zweiteilung festhalten, die sich nach Einschätzung der VBW bewährt hat.

Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben

Großen Reformbedarf sieht die VBW hingegen bei der Digitalisierung, mit der sich nach Einschätzung des Wirtschaftsverbandes die Gesundheitsversorgung besser und kostengünstiger organisieren ließe. Und ein Bereich müsse nach der Wahl in jedem Fall angegangen werden, sagt der VBW-Geschäftsführer

"Am Thema Krankenhaus kann man sich in der nächsten Legislaturperiode, sehr vorsichtig gesagt, abarbeiten. Aber man muss sich dann auch in den Ländern an dem Thema gut abarbeiten: was will man wirklich haben?" Bertram Brossardt, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Debatte über Krankenhaus-Zahlen

Nach Ansicht des Verbands-Chefs gibt es bundesweit, wie auch in Bayern, zu viele Krankenhäuser. Dass eine Umgestaltung der Kliniklandschaft aber viele Widerstände hervorruft, dessen ist man sich bei der VBW sehr bewusst.