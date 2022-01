Bayerische Wirtschaft fordert Abschaffung der 10H-Regel

Seit Jahren sind die Ergebnisse ziemlich ähnlich, wenn die bayerische Wirtschaft ihre Einschätzung zur Energiewende vorlegt. Während sie sich recht gut bei der Energieeffizienz aufgestellt sieht, und recht passabel beim Ausbau der Erneuerbaren, schätzt sie die Versorgungssicherheit als gefährdet ein und vergibt vor allem für die Strompreise nur ein mangelhaft.

Hoffnung ruht auf neuer Regierung

Die Entwicklung der Strompreise sei "besorgniserregend". Außerdem bleibe der verzögerte Ausbau der Stromnetze ein "ernstes Problem". Allerdings bezieht sich diese jüngste und mittlerweile zehnte Einschätzung auf das Jahr 2020. Mit der neuen Bundesregierung könnte sich aber jetzt das Tempo ändern. "Die Ankündigungen: nice to have. Und im elften und zwölften Energiewende-Monitoring werden wir sehen, wo wir dann stehen werden. Also, der legislative Druck ist hoch. Die tatsächliche Realisierung ist schwach. Das zu überwinden ist sowohl Aufgabe von Bundes- wie auch der Staatsregierung", sagt bw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Für die kommenden Jahre, so Bertram Brossardt, müsse deshalb in Bayern "alles zusammengekratzt werden, was geht": Von der Wasserkraft, über Biogas bis hin zur Photovoltaik. "Wir haben zu lange diskutiert und zu wenig gemacht", so Brossardt.

vbw kontra CSU: 10H-Regel abschaffen

Außerdem plädiert er für die Abschaffung der 10H-Abstandsregel bei Windrädern in Bayern. "Wir müssen leider feststellen, dass die 10H-Regelung ein Fehlschlag war, also brauchen wir sie auch nicht mehr." Die Energiewende werde nicht "ohne Zumutungen und Eingriffe in unser Landschaftsbild" gelingen, fügt Brossardt hinzu.

Die 10H-Regel schreibt vor, dass der Abstand eines Windrades in der Regel mindestens das Zehnfache der Bauhöhe betragen muss - bei 200 Meter Rotorhöhe also 2 Kilometer. Die auf Ex-Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) zurückgehende Vorschrift hat den Ausbau der Windenergie in Bayern quasi zum Erliegen gebracht. Die CSU gerät nun von zwei Seiten unter Druck: Zuvor hatte bereits Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, dass er mit der Staatsregierung über das Thema sprechen will.