Bayerische Wirtschaft: Energiepreise existenzbedrohend hoch

Die Preise für Energie sind im November weiter gesunken. Aber: Sie sind immer noch existenzbedrohend hoch. So die Einschätzung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw. Der Index zeigt beispielsweise an, dass die Preise für Energie in Bayern den dritten Monat in Folge fielen. Im Vergleich November zu Oktober um weitere knapp 12 Prozent.

Allerdings liegt das Niveau im Vergleich zum Vorjahr immer noch um ein Drittel höher und mehr als doppelt so hoch als im November 2019. Der Index bildet dabei neun verschiedene Energiearten ab, von Erdgas über Öl bis zum Strom, und gewichtet sie nach dem Verbrauch in Bayern.

Senkung der Steuern auf Energie gefordert

Betram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, zeigte sich besorgt, dass die Preisbremsen für Energie nicht schnell genug ihre Wirkung entfalten. Vor allem für Industriebetriebe seien dabei die Anforderungen für die Unterstützung kaum zu erfüllen. Hier müsse dringend nachgebessert werden, so Brossardt. Staatlich beeinflussbare Kostenbestandteile wie Steuern und die CO2-Abgabe sollten gesenkt oder gar ausgesetzt werden.

Auch der Deutsche Handwerkspräsident, Jörg Dittrich, warnte vor den Folgen hoher Energiepreise. Er befürchtet sogar eine Insolvenzwelle.