Bayerische Wirtschaft begrüßt Söders "Forschungsturbo"

Nach den Worten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geht es um Forschungsförderung in Höhe von 900 Millionen Euro. Die Finanzierung sei gesichert, weil aus der vom Landtag genehmigten Kreditaufnahme in Höhe von 20 Milliarden Euro bisher nur 11 Milliarden ausgeschöpft seien, so Söder. Der CSU-Politiker spricht von einem "Forschungsturbo".

Wirtschaft begrüßt Vorgehen

Bei der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, vbw, ist man der Auffassung, dass die Beschleunigung der bayerischen Hightech-Agenda Mut und Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Standorts beweisen.

"Jetzt ist Speed angesagt. Die Hightech-Agenda Bayern war bereits im vergangenen Herbst ein starkes Signal für die Zukunft." vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt

Die Hightech-Agenda Bayern greife zahlreiche Handlungsempfehlungen des Zukunftsrats der Bayerischen Wirtschaft auf, zum Beispiel zur Förderung der Künstlichen Intelligenz. Die zwei Milliarden Euro für Hochschulen, Forschung und den Ausbau von digitaler Infrastruktur seien gut angelegtes Geld.

Auch beim Bayerischen Industrie- und Handelskammertag BIHK kommen die heute vorgestellten Beschlüsse der Staatsregierung an. Bayern werde fit für die Zukunft gemacht. Das sei mitten in der Coronakrise eine gute und hoffnungsvolle Botschaft, erklärt BIHK-Präsident Eberhard Sasse. Er forderte die Politik auf, ihre Ankündigungen schnell in Taten umzusetzen, auch um Tausende moderne Arbeitsplätze zu schaffen.

Unterstützung auch aus der Region

Vorgesehen sind eine Reihe regionaler Forschungsschwerpunkte. In Augsburg soll Wasserstoffforschung angesiedelt werden, ebenso in Nürnberg und Herzogenaurach mit Bezug auf Nutzfahrzeuge. Aus Augsburg gibt es bereits eine erste Reaktion. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Eva Weber (CSU) hat sich hoch erfreut über die Zusagen der Staatsregierung zu Investitionen in der schwäbischen Stadt geäußert, vor allem nachdem unter anderem MAN und Premium Aerotec zahlreiche Stellen abbauen wollen. Augsburg sei ein Produktionsstandort; um dies zu erhalten, brauche es eine gute Forschungsinstitutslandschaft, Hochschulen, Universitäten und neue Themen wie Künstliche Intelligenz, sagte Weber dem Bayerischen Rundfunk. Die Ankündigung der Staatsregierung, 100 Millionen Euro in den Wirtschaftsraum Augsburg zu investieren, nannte sie einen guten Schritt.

In Bamberg soll zudem auf dem Gelände des bisherigen Michelin-Werks ein so genannter "Clean Tech Park" entstehen. In München, Erlangen und Nürnberg sollen Zentren zur Erforschung der Quanten-Computertechnik entstehen. In Martinsried bei München ist ein weiteres Max-Planck-Institut für Biomedizin geplant.