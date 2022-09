Bayerische Unternehmen kritisieren neues Entlastungspaket

Die Bundesregierung will die Menschen wegen der steigenden Energiekosten massiv entlasten und nimmt dafür erneut viel Geld in die Hand - 65 Milliarden Euro. Bei den geplanten Entlastungen seien viele Maßnahmen dabei, die sich sehen lassen können, so die erste Einschätzung des Bayerischen Arbeitnehmerverbandes DGB Bayern. Zwar bestehe bei Themen wie dem Bürger- und Kindergeld noch Nachholbedarf, doch viele Forderungen der Gewerkschaften seien im Maßnahmenpaket enthalten. Ähnlich haben sich auch Sozialverbände wie Caritas und VdK geäußert.

Die Arbeitgeberseite hingegen schätzt das Paket genau gegenteilig ein. Es gebe einige wenige gute Nachrichten zwischen ansonsten weitgehend enttäuschenden Ankündigungen, heißt es.

Mittelstandsverband: Energiekosten bleiben existenzbedrohend

Die kleinen und mittleren Unternehmen in Bayern seien die Leistungsträger der Gesellschaft - und ausgerechnet die würden weitgehend leer ausgehen. So äußert sich der Mittelstandsverband BVMW zu den angekündigten Maßnahmen. Statt endlich Abgaben für Beschäftigte und Unternehmen zu senken, sorge das Paket für eine Umverteilung des Geldes. Bedeutet: Noch weniger Geld für die Unternehmen, die ohnehin schon die Last der Krise schultern müssten. Angesichts der explodierenden Energiekosten seien die Verlängerungen beim Kurzarbeitergeld und bei steuerfreien Einmalzahlungen allerhöchstens ein Lichtblick am Horizont.

VBW: Laufzeit für Kernkraftwerke verlängern

Auch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft sieht keinerlei Erleichterungen für die Unternehmen in Bayern, solange die Energiekosten weiterhin so hoch sind - oder sogar noch weiter steigen. Der Verband erkenne an, dass der Staat "den Bürger*innen schnell und unbürokratisch helfen" wolle. Doch warum Themen wie eine Absenkung der Stromsteuer und eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke weiterhin kein Thema seien, das sei nicht nachvollziehbar.

IHK: Maßnahmen könnten Energiewende ausbremsen

Ein weiteres mögliches Problem sieht der Bayerische Industrie- und Handelskammertag: Die geplante Abschöpfung der Zufallsgewinne bei Energieerzeugern könnte dafür sorgen, dass dringend nötige Investitionen in Erneuerbare Energien ausbleiben. Statt einer Strompreisbremse, deren Effekt auf kleine und mittlere Unternehmen noch unbekannt sei, hätte das Maßnahmenpaket die Senkung der Stromsteuer und eine Abschaffung der Netzentgelte beinhalten müssen, heißt es beim BIHK auf Anfrage von BR24.

Handwerk: Härtefallhilfen vorbereiten

Auch der Bayerische Handwerkstag sieht in dem Paket keine Entlastung für seine Branche. Eine rasche Senkung der Energiekosten für die Handwerksbetriebe sei nicht in Sicht - und damit sei die Lage der Unternehmen weiterhin existenzbedrohend. Der BHT fordert zusätzliche Härtefallhilfen für besonders bedrohte Betriebe.