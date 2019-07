Bayerische Spitzentechnologie leidet unter Förder-Bürokratie

„Ganz besonders in Anbetracht der KI Strategie des Bundes und der Zielsetzung, zu den USA und China aufzuschließen, steht Deutschland sich mit diesen Prozessen selbst im Weg." Dagmar Schuller, CEO Audeering

Der administrative Aufwand für die Förderung sei von Beginn an sehr hoch und für kleine Unternehmen kaum leistbar. Zudem gibt es für Unternehmen lediglich eine Förderquote von 50% der Entwicklungskosten, während reine Forschungseinrichtungen 100% der Kosten gefördert bekommen. Kleine Unternehmen werden hier klar benachteiligt, fallen zum Teil ganz durch das Raster der Fördervoraussetzungen.

Was könnte sich verbessern?

Dagmar Schuller fordert deshalb „Sonderregelungen für Hightech-Unternehmen", um KI-Innovationen in Deutschland effektiv zu fördern.

"Bisher haben wir für die Innovation und angewandte Forschung und den Innovationsprozess an sich eine ineffiziente Infrastruktur. Die aktuellen Förderprogramme bedürfen einer dringenden Überarbeitung.“ Dagmar Schuller, CEO Audeering

Der Bundesverband Künstliche Intelligenz, in dem sich rund 200 Unternehmen zusammengeschlossen haben, drängt auf eine - so wörtlich - "Anpassung der Richtlinien, so dass auch jungen KI-Startups der Zugang zu Fördermitteln ermöglicht wird. Hier müssen, wie in anderen Ländern größere Risiken eingegangen werden, mit dem Ziel, große erfolgreiche Unternehmen aufzubauen."

Was sagt das Ministerium zu den Vorwürfen?

Der BR hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit den Vorwürfen von Dagmar Schuller konfrontiert. Im Antwortschreiben rechtfertigt sich die Behörde.

„Bei der Vergabe von Steuermitteln als Zuwendung – das heißt ohne die Erwartung einer konkreten Gegenleistung - braucht es ein rechtssicheres und transparentes Verfahren; dies bedingt natürlich einen gewissen Aufwand beim Antragsteller. Die Zeitdauer bis zu einer Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. die Anzahl an Anträgen und die zeitliche Verfügbarkeit von Gutachtern.“ Bundesministerium für Bildung und Forschung

Und zur Kritik, dass Gelder manchmal nicht ausbezahlt werden können, heißt es: „Einmal bewilligte Haushaltsmittel können in aller Regel auch ausbezahlt werden und werden quartalsweise abgerechnet.“

Was gibt Deutschland aus für Künstliche Intelligenz im Vergleich zu USA und China?

Großspurig hat die Bundesregierung ihre Deutsche Strategie für Künstliche Intelligenz verkündet. Drei Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2025 dafür locker machen. Nach BR-Recherchen soll es nun aber lediglich 500 Millionen Euro frisches Geld geben. Und heuer werden gerade mal 50 Millionen im Haushalt dafür locker gemacht. Ein Armutszeugnis, schaut man nach USA oder China. Laut einer Studie des Konrad Adenauer-Instituts investiert alleine das amerikanische Verteidigungsministerium 6,3 Milliarden Euro in KI-Forschung. Und in China hat zum Beispiel die Stadt Tijian nur für die Stadt einen Förderfonds für KI von 12,8 Milliarden Euro ausgeschrieben. Kein Wunder, dass Deutschland droht, im Bereich künstliche Intelligenz den Anschluss zu verpassen.