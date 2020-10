Bayerische Milchwirtschaft vor Schlichtung

Käse, Butter oder Joghurt: Wird es demnächst im ein oder anderen Geschäft einige Milchprodukte vorübergehend nicht mehr geben? Das hängt auch vom Geschick des Schlichters ab. Harald Wanhöfer, Präsident des Landesarbeitsgerichtes München, muss versuchen, was diesmal gar nicht so leicht ist: die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zu einem Kompromiss zu bewegen.

Streitpunkt Lockdown spaltet Gewerkschaft und Firmen

Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, wie weit die Pandemie die bayerische Milchwirtschaft und ihre Geschäfte behindert. Gar nicht – behauptet die Gewerkschaft und beruft sich auf ihre Betriebsräte. Demnach kommen die Unternehmen zurzeit mit den Aufträgen kaum hinterher.

Der ein oder andere richte Sonderschichten ein. Das sehen die Firmen ganz anders. Der Lockdown im Frühjahr habe vielen zugesetzt. Die Nachfrage von Caterern, Gaststätten oder aus dem Ausland sei damals erheblich gesunken. Die Branche fürchtet, dass das jetzt wieder passieren könnte.

Lohnforderungen weit auseinander

Sie bot der Gewerkschaft darum zuletzt 1,7 Prozent an. Was der NGG bei weitem zu wenig ist. Sie fordert sechs Prozent, mindestens jedoch 190 Euro mehr im Monat. Am Verhandlungstisch kamen beide nicht zusammen – darum rief die Gewerkschaft NGG die Schlichtung an und sie droht der bayerischen Milchwirtschaft: sollte die Schlichtung nicht gelingen, dann werde man flächendeckend zu Streiks aufrufen.