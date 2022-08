BayernLB erhöht Jahresprognose

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt Spuren in der Bilanz, denn die Landesbank hat kurz nach Kriegsausbruch ihre Repräsentanz in Moskau geschlossen und das Neugeschäft eingestellt. Noch laufende Kredite werden nicht verlängert, so dass sich das Darlehensvolumen kontinuierlich reduziert – bis Ende Juni von 600 auf 400 Millionen Euro.

BayernLB-Chef: Zahlen sind ordentlich

Auf den Halbjahresgewinn drückten noch eine deutlich gestiegene Bankenabgabe, höhere Verwaltungskosten und ein Rückgang im Zinsergebnis, also im klassischen Bankengeschäft. BayernLB-Chef Stefan Winkelmeier bezeichnet die Halbjahreszahlen trotzdem als solide und ordentlich. Erfreulich sind aus seiner Sicht vor allem die Provisionseinnahmen im Finanzierungsgeschäft.

Immobiliengeschäft soll wachsen

Die Landesbank wird neu ausgerichtet: Die Direktbank DKB wird zu einer modernen Techbank im Privatkundengeschäft umgebaut. Das Immobiliengeschäft, bei dem die Zinsen zuletzt kräftig gestiegen sind, soll kontinuierlich vergrößert werden. Und im Firmenkundengeschäft will sich die BayernLB auf Kunden aus zukunftsträchtigen Branchen fokussieren.