Bayerische Krankenkassen warnen vor weiteren Beitragserhöhungen

"Ein veritabler Sturm rollt auf uns zu", warnt der Chef des bayerischen Landesverbands der Betriebskrankenkassen, Ralf Langejürgen. Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung klafften immer weiter auseinander. So seien im vergangenen Jahr die Ausgaben der bayerischen BKKs um 9,5 Prozent gestiegen. Damit übertrafen sie die bundesweite Steigerungsrate aller gesetzlichen Kassen, die bei 7,8 Prozent lag. Die Einnahmen blieben mit einer Zunahme um 5 Prozent spürbar hinter den Ausgaben zurück.

Kaum noch Rücklagen

Die Kassen hätten im Schnitt nur noch Rücklagen für zwei bis drei Tage, warnt der bayerische BKK-Chef. Deswegen sei absehbar, dass in den nächsten Monaten einzelne Kassen erneut den Beitragssatz anheben müssen. Von dieser Gefahr seien alle Kassenarten betroffen, also Betriebskrankenkassen ebenso wie AOKs oder Ersatzkassen und IKKs.

Schnelle Reformen nötig

Gegensteuern müsse die Politik vor allem bei den Kosten. So seien etwa die Ausgaben der bayerischen BKKs für Krankenhausbehandlungen vergangenes Jahr um 11,5 Prozent gestiegen. "Die Krankenhausfinanzierung wird zum schwarzen Loch", kritisiert der BKK-Landesverbandschef.

Die Behandlung von Patienten in Kliniken, aber auch in Arztpraxen müsse effizienter organisiert werden, denn so ließen sich Kosten sparen. Entsprechende Reformen müssten schnell auf den Weg gebracht werden, fordert Langejürgen: "Die Zeit drängt. Jeder verlorene Tag verschlimmert die Lage."

Günstige BKK aus Bremen wird erneut teurer

Auf eine weitere Beitragssatzanhebung in der nächsten Zeit hat sich bereits die BKK Firmus festgelegt. Als Grund dafür nennt die Kasse mit Sitz in Bremen vor allem höhere Kosten im Klinikbereich. Die BKK Firmus ist wegen ihres lange Zeit vergleichsweise niedrigen Beitragssatzes überregional bekannt geworden. In vielen Vergleichsportalen stand und steht sie ganz oben.

Die vergleichsweise günstige Kasse konnte in kurzer Zeit viele neue Mitglieder gewinnen. Die BKK Firmus profitierte dabei auch davon, dass Kassen-Versicherte ein Sonderkündigungsrecht haben, wenn ihre Kasse teurer wird.

Zum 1. Januar musste allerdings auch die BKK Firmus ihren Beitragssatz deutlich anheben. Und vor kurzem hat der Vorstand angekündigt, dass der Beitragssatz möglicherweise schon zum 1. Mai erneut steigt, spätestens aber zum 1. Juli. Die Finanzlage entwickele sich schlechter als noch im November erwartet, erklärte der Vorstand der Kasse.