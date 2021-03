Bayerische Industrie mit Produktionsrückgang ins Jahr gestartet

Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik musste die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes im Januar 2021 einen Rückgang von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchen.

Heftige Produktionseinbrüche

In einigen Wirtschaftszweigen musste das Verarbeitende Gewerbe einen besonders schweren Produktionseinbruch vermelden. Insbesondere in der "Getränkeherstellung" (-24,6 Prozent) und bei der "Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen" (-23,0 Prozent), gingen die Produktionszahlen kräftig nach unten. Auch in Bayerns bedeutender Branche "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" war nach zuletzt zunehmender Produktion wieder eine Abnahme zu verbuchen (-11,4 Prozent).

Einen Aufwärtstrend vermeldet die Pharmabranche. Hier konnte die Produktion im Januar-Vergleich um 8,3 Prozent zulegen.