Bayerische Genossenschaftsbanken kritisieren Zinspolitik der EZB

Die bayerischen Genossenschaftsbanken beklagen sich über die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen warf der Präsident des Genossenschaftsverbandes der EZB vor, sie unterstütze mit den extrem niedrigen Zinsen die hoch verschuldeten südlichen Länder - zu Lasten und auf Kosten der bayerischen Sparer.

Bayerische Banken geben Strafzinsen an Kunden weiter

Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken geben mittlerweile die Strafzinsen, die sie selbst an die EZB bezahlen müssen, an alle Kunden weiter, räumte der Genossenschaftsverband Bayern auf einer Pressekonferenz in München ein. Nahezu flächendeckend müssten alle Firmenkunden die Negativzinsen bezahlen und bei den meisten Banken auch die Bestandskunden, so Jürgen Gros, der Vorstandsvorsitzende und Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern.

Neukunden zahlen oft ab dem ersten Euro Strafzinsen

Bislang hieß es stets, die Bestandskunden seien ausgenommen. Doch der Druck auf die Geschäftsmodelle der Banken, die vor allem über die Zinsen ihr Geld verdienen, sei zu groß geworden- Während die Bestandskunden der Volks- und Raiffeisenbanken erst bei höheren Beträgen im fünf-und sechsstelligen Bereich Negativzinsen bezahlen müssen, sei es durchaus möglich, dass Neukunden das schon ab dem ersten Euro tun müssten, so Gros.

Großteil der Kunden kommt noch ohne Strafzinsen davon

Betroffene Kunden, so Gros, werden gezielt angeschrieben, um eine Lösung zu finden. Der Großteil der Kunden habe aber deutlich kleinere Summen auf der hohen Kante und müsse keine Strafzinsen fürchten.