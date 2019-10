Bayerische Braukunst schützt irische Brauerei vor Brexitfolgen

Wenn es ums Biertrinken geht, kommt kaum ein Ire an den drei Großen im Lande vorbei. Wirklich irisch sind Murphy's und Beamish aber gar nicht. Sie gehören dem niederländischen Brauereimulti Heineken. Bleibt Guinness, aber selbst diese vermeintlich irischste aller irischen Marken hat mit Diageo britische Eigentümer - ausgerechnet! Auch andere Brauereien in Irland beziehen ihre Zutaten aus England oder den USA und sehen ihr Biergeschäft durch den Brexit bedroht.

Bayerische Braukunst als Erfolgsrezept

Braumeister Gordon Lucie und sein Kollege Don O'Leary machen den drei Großen schon seit 2004 erfolgreich Konkurrenz. Das Bier aus ihrer 9WhiteDeer-Brauerei ist landesweit bekannt, ihre Craftbiere gelten als die besten Irlands. Und das haben die beiden der bayerischen Braukunst zu verdanken. Denn ein Braumeister aus dem Freistaat hatte sich in seinem Urlaub in die irische Brauerei verirrt.

Bayerischer Braumeister im Urlaub gibt entscheidenden Tipp

Er gab ihnen den entscheidenden Tipp: "Macht es nicht mehr so stark, macht es nicht so bitter und nehmt die Dominanz aus dem Aromahopfen". Das Ergebnis: ein obergäriges Bier, ähnlich dem bayerischen Weizen oder dem rheinischen Kölsch - schmeckt den Iren zunehmend. Mittlerweile produziert die kleine 9-Mitarbeiter-Brauerei jährlich 300.000 Liter Bier und beliefert nach eigenen Angaben vor allem die Pubs im Süden der Insel.

Hopfen und Malz aus Bayern

Und auch die Zutaten bezieht die 9WhiteDeer-Brauerei seitdem aus Bayern: den Hopfen aus der oberbayerischen Hallertau, das Malz aus Bamberg und die Hefe ist eine bayerisch-irische Mischung. Der Brexit - davor haben die beiden Braumeister keine Angst mehr. Lediglich die Flaschen beziehen sie noch aus England, aber auch das soll sich bald ändern.

Exportpläne trotz Brexit

9whiteDeer will seine Biere im kommenden Jahr nach Spanien, Frankreich und auch Deutschland exportieren. Ob über neue Seewege oder in versiegelten Containern über Großbritannien, ist noch nicht geklärt. Fest steht, dass die deutsch-irische Handelskammer den Austausch fördern will. Gemeinsam mit der IHK München plant die Behörde im November eine Unternehmerreise.