Bayerische Bauwirtschaft kommt relativ gut durch die Krise

Allerdings verschlechterte sich die Auftragslage in den vergangenen Monaten in einigen Bereichen zum Teil deutlich. Beim Straßenbau war der Rückgang mit einem Minus von rund 15 Prozent besonders zu spüren.

Fehlende Planungskapazitäten

Die öffentliche Hand ist mit Bauinvestitionen zurückhaltend geworden. Während der Corona Krise habe die Zahl der Ausschreibungen zum Teil stark abgenommen, so die Bayerischen Bauinnungen und der bayerische Bauindustrieverband. Vor allem Städte und Gemeinden würden weniger in Straßen, Schulen oder Kläranlagen investieren. Aber auch der Bund. Grund seien nicht fehlende Mittel, so der Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbands, Josef Geiger. Sondern in erster Linie mangelnde Planungskapazitäten in Ämtern und Behörden. Während der Corona Krise habe sich das besonders negativ bemerkbar gemacht. Denn die Koordination aller Beteiligten sei nochmal schwieriger geworden. Etwa wenn es um Besprechungen vor Ort gehe oder ein ganzer Planungsstab verteilt im Home-Office sitze.

Folgen bereits spürbar

Rund die Hälfte der befragten Straßenbaufirmen rechnet aufgrund fehlender öffentlicher Ausschreibungen und Aufträge im kommenden Jahr mit sinkenden Umsätzen. Auch im öffentlichen Hochbau, wo es um die Errichtung neuer Schulen oder Krankenhäuser geht, kalkuliert mehr als die Hälfte der Betriebe 2021 mit weniger Aufträgen. Erfreulicher ist die Lage im Wohnungsbau. Hier spricht Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen, von einer unverändert guten Umsatzentwicklung. Auch im kommenden Jahr gehen mehr als zwei Drittel der im Wohnungsbau tätigen Unternehmen von gleichbleibend hohen oder steigenden Umsätzen aus. Der Gewerbebau, wozu Einzelhandelsimmobilien oder Bürogebäude zählen, werde im kommenden Jahr jedoch voraussichtlich weiter zurückgehen, prognostiziert der Landesverband Bayerischer Bauinnungen.

Corana Krise verbilligt Baupreise

Insgesamt habe die Corona Krise das Bauen vorübergehend verbilligt. Vor allem aufgrund einer weltweit verlangsamten Baukonjunktur und gesunkener Materialpreise. Mittelfristig würden die Baupreise aber wieder steigen, so der Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen, Wolfgang Schubert-Raab. Auch zunehmend komplexer werdende staatliche Regulierungen und Vorschriften in den Bereichen Energieeffizienz, Statik, Branschutz oder Lärmschutz würden künftig zu weiter steigenden Preisen führen. Oder höhere Deponie- und Entsorgungskosten. Schon jetzt koste die Entsorgung des Bodenaushubs für ein durchschnittliches Einfamilienhaus in Bayern häufig zwischen 20.000 und 30.000 Euro.