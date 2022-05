Bayerische Bauwirtschaft kämpft mit steigenden Preisen

Dem Bayerischen Baugewerbe geht es insgesamt immer noch gut. Aber Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen bei Baustoffen halten die Branche in Atem. Auch der Fachkräftemangel belastet. Schwarzmalen will der Landesverband Bayerischer Bauinnungen die Lage nicht. In seiner Frühjahrskonjunkturumfrage unter 400 Unternehmen habe nur jeder siebte Betrieb seine Situation als "schlecht" beurteilt. Auch die Auftragsbücher seien bei den meisten Betrieben gut gefüllt.

Steigende Baupreise

Bauen wird jedoch immer teurer. Die deutlich höheren Einkaufspreise für Baustoffe und Materialien seien bereits in letzten Monaten von etwa 90 Prozent der Baufirmen an ihre Kunden weitergegeben worden. Es müsse außerdem mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden. Wobei nach Einschätzung des Bayerischen Baugewerbes bald ein Gipfel erreicht sein könnte. Die Preise für Stahl und erdölhaltige Produkte wie Bitumen hätten sich bereits seit Januar zum Teil fast verdoppelt. "Darin liegt auch ein Risiko für Unternehmen, die noch alte Aufträge abarbeiten müssen", so der Präsident des Landesverbands Bayerischer Bauinnungen, Wolfgang Schubert-Raab. Im Straßenbau habe es einige Firmen "wirklich schlimm erwischt". Denn sie hatten sich an bestimmte Preise gebunden, zu denen sie dann ausführen mussten oder das sogar noch müssen.

Sinkende Geschäftserwartungen

Den kommenden Monaten sieht die Branche mit Skepsis entgegen. Knapp die Hälfte der befragten Firmen erwartet eine Verschlechterung ihrer Lage. Nicht einmal vier Prozent gehen von einer Verbesserung aus. Gründe für die trüben Aussichten sind vor allem die anhaltenden Lieferprobleme und Preissteigerungen bei Baustoffen. Hinzu kommen noch steigende Zinsen, die Bauherren ausbremsen könnten. Allerdings bleibe das mittelständisch geprägte Baugewerbe in Bayern ein Beschäftigungsmotor. Jedes fünfte Unternehmen wolle weitere Beschäftigte einstellen. Nur sieben Prozent sehen sich veranlasst, Personal abzubauen. Zudem möchte über ein Drittel der Betriebe in diesem Jahr mehr ausbilden.

Forderungen an die Politik

Von der Politik erwartet die Branche Entlastung: etwa weniger Verordnungen, Normen und schnellere Genehmigungsverfahren. Außerdem fordert die Bayerische Bauwirtschaft eine verlässliche und stetige Neubauförderung. Das Aus bei der KfW-Förderung habe nicht nur viele Bauherren in Schwierigkeiten gebracht. Auch Bauunternehmer berichteten seit dem Förder-Stopp im Januar 2022 über eine nachlassende Beauftragung.