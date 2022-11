Bayerische Baukonjunktur mit schlechter Prognose

Das Bayerische Baugewerbe leidet unter hohen Baukosten und steigenden Zinsen. Ein Konjunktureinbruch sei das aber noch nicht, so der Landesverband Bayerischer Bauinnungen. Noch immer bewerten noch deutlich mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als recht gut.

Weniger Nachfrage am Bau

Die Aussichten bleiben allerdings trübe. Vor allem auch im Wohnungsbau. Hier rechnen über 75 Prozent der befragten Firmen 2023 mit geringeren Umsätzen. Schon in diesem Jahr war die Nachfrage rückläufig. Höhere Materialkosten, steigende Zinsen oder fehlende Förderungen nennt der Landesverband Bayerischer Bauinnungen als Gründe.

Öffentliche Hand baut weniger

Auch die öffentliche Hand spart. Auffällig seien weniger Investitionen und Aufträge beim Straßenbau und öffentlichen Hochbau, also etwa beim Bau neuer Schulen und Kindergärten. Die reale Umsatzentwicklung im gesamten Baugewerbe werde in diesem Jahr voraussichtlich bei minus sieben Prozent liegen. Das heißt, es wird insgesamt weniger gebaut. Wenn Umsätze steigen, dann nur noch aufgrund von Preissteigerungen.

Extreme Kostensteigerungen bei den Baukosten

Vor allem die extrem gestiegenen Baukosten schrecken viele Auftraggeber ab. Im Vergleich zum Vorjahr soll sich das Bauen um 25-30 Prozent verteuert haben - ein noch nie dagewesener Preissprung. So würden etwa im Wohnungsbau die Aufträge deutlich sinken. Das zeige auch die Statistik mit einem Rückgang der Baugenehmigungen von 13 Prozent im August im Vergleich zum Vorjahr.

Private Bauherren oder Kommunen müssten solche Preisentwicklungen erst einmal verdauen. Die Bauwirtschaft könne aber ohne Qualitätseinbußen günstiger bauen, wenn man sie nur lasse. Es gebe viele überflüssige Normen und Vorschriften, die sich kostensteigernd auswirken.

Lesen Sie hier mehr: Hohe Baupreise – so lässt sich Geld sparen

Weniger Materialengpässe - weiter steigende Preise

In den vergangenen Monaten soll es nur noch wenig Mangel an Bauprodukten gegeben haben. Fast alles sei wieder verfügbar. Bei Bitumen, Holzprodukten, Kunststoffen, Stahl, Beton oder Zement berichten kaum noch Firmen von Lieferengpässen. Allerdings sind viele Baustoffe auch teurer geworden. Ein Ende der Preissteigerungen sei noch nicht in Sicht. 60 Prozent der Unternehmen erwarten fürs kommende Halbjahr eine starke Erhöhung ihrer Einkaufspreise.