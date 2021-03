Bayerische Autos boomen in Südkorea

Autos made in Bavaria liegen bei den Südkoreanern im Trend: Im vergangenen Jahr kauften sie 61 Prozent mehr Pkw, Lkw, Wohnmobile und Spezialfahrzeuge, die in Bayern hergestellt worden waren.

Audi und BMW stark gefragt

Der Markt Südkorea spülte den bayerischen Autobauern laut statistischem Bundesamt 1,3 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr in die Kassen. Audi führte 20 Modelle neu in Südkorea ein und verdoppelte seine Verkaufszahlen. Die 5er und 7er-Modelle, die BMW in Dingolfing baut, verkauften sich rund 20 Prozent besser als im Vorjahr.

Export von Autoteilen zurückgegangen

Autoteile aus Bayern profitierten nicht von dem Boom, so Frank Robaschik, Analyst von Germany Trade and Invest in Seoul. Exporte von Autoteilen seien 2020 zurückgegangen.

Korea vor Japan beim Handel

Insgesamt hätten laut der deutschen Außenhandelskammer in Seoul die deutschen Firmen aber sogar besser abgeschnitten als die koreanischen. Handelskammer-Präsidentin Barbara Zollmann sieht deutsche Firmen auch als Brückenkopf für das boomende Geschäft mit Osteuropa. Hinter China, aber noch vor Japan ist Südkorea Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner in Asien – eine der Führungsnationen in der Digitalisierung, mit dem ersten kommerziellen 5G-Netz der Welt.