Bausparen: Steigende Nachfrage wegen steigender Zinsen

Die Kritik am traditionellen Bausparvertrag war lange Zeit berechtigt. Immerhin kostet er meistens ein Prozent Abschlussgebühr auf die gesamte Vertragssumme, also auf den Ansparbetrag und das anschließend mögliche Bauspardarlehen. Und das muss je nach dem Zinsumfeld der Zukunft noch nicht einmal günstig sein. Schließlich waren in den letzten Jahren Hypothekendarlehen von den Banken oft viel billiger als dieses Kombi-Produkt aus Sparzinsen und Kreditzinsen.

EZB macht Bausparen wieder attraktiver

Seit der geldpolitischen Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) scheint sich das nun zu ändern. Es werden wieder mehr Bausparverträge abgeschlossen, häufig als Ergänzung zu klassischen Bankdarlehen. Deren Bauzinsen haben sich in diesem Jahr in etwa verdreifacht und könnten sogar noch weiter steigen. Bausparkassen haben ihre Konditionen dagegen noch nicht so stark angepasst, könnten das aber bald schon tun. Um diese Zinslücke auszunutzen, kann eine Kombination aus Bankkredit und Bausparer daher jetzt sinnvoll sein.

Häufige Doppelfinanzierung aus Bankdarlehen und Bausparer

In der Ansparphase muss beim Bausparen allerdings zusätzliches Geld zurückgelegt werden, um an das vergünstigte Bauspardarlehen zu kommen, wenn dieses später zuteilungsreif ist. Oft heißt es abwarten, bis eine Auszahlung möglich ist. Außerdem muss dieses Darlehen bei der Bausparkasse vergleichsweise schneller zurückgezahlt werden als ein übliches Hypothekendarlehen von der Bank. Die Monatsbelastung kann also, wenn es unglücklich läuft, für Bausparkunden über die gesamte Laufzeit höher sein. Außerdem ist ja gleich am Anfang auch eine Abschlussgebühr fällig, auch wenn der Bausparvertrag nicht weiter genutzt wird.

Wofür ein Bausparvertrag und wofür eher ein Bankkredit?

Welche Kombination sinnvoll ist, hängt nicht nur von der Höhe der Zinsen ab, sondern auch von der finanziellen Ausgangslage der Kreditnehmer und von der Größe des Bauprojekts. Bei den aktuellen Immobilienpreisen von mehreren hunderttausend Euro schon für kleinere Etagenwohnungen und Millionenbeträgen für Einfamilienhäuser kommt man mit dem Bausparen nicht besonders weit. Die damit verbundenen Darlehen müssen, vor allem wenn sie zinsgünstig sind, in wenigen Jahren komplett getilgt werden, was bei großen Summen die Monatsbelastung praktisch untragbar macht.

Projekte wie Renovierung oder neue Heizung im Fokus

Im Bereich zwischen 50.000 Euro oder 100.000 Euro und auch darunter - etwa für Modernisierungen - machen die "Bausparer" schon eher Sinn. Solche Verträge lassen sich auch aufteilen und damit verkleinern, wenn sie noch nicht vollständig angespart sind. So kommen die Sparer eventuell früher an einen kleineren Kreditanteil, für den dann auch nicht unbedingt im Grundbuch eine Hypothek eingetragen werden muss.

Verwendung auch außerhalb des Baubereichs möglich

Damit lassen sich vielleicht im Haus dann größere Reparaturen wie eine neue Heizung oder eine Innenrenovierung bezahlen. Gut zu wissen ist, dass Bausparverträge auch für andere Dinge wie den Kauf eines Gebrauchtwagens oder eine schöne Reise verwendet werden können. Auch das ist eher bei kleineren Kreditbeträgen möglich, die keine zusätzliche Absicherung der Bausparkasse im Grundbuch erfordern und auch keinen Verwendungsnachweis. Im Zweifelsfall ist es zwar immer besser, wenn eine Immobilie vorhanden ist, die als möglicher Verwendungszweck herhalten kann, eine neue Küche für die Mietwohnung wäre aber ebenfalls denkbar. Den Bausparvertrag können die Sparer also recht flexibel einsetzen. Ohne Kredit dient er eben als einfache Sparbüchse. Häufig ist er zur Ablösung von Bankschulden gedacht wie im Fall einer Sondertilgung.

Im weiteren Sinne sichert man sich mit einem Bausparvertrag also nicht nur eine aus heutiger Sicht zinsgünstige Teil-Finanzierung einer Immobilie. Man kann sich damit auch für andere private Finanzierungsfälle schon mal ein vergleichsweise günstiges Darlehen für die Zukunft "basteln".