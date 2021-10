Baur-Versand: Halbe Milliarde Euro durch Online-Handel

Der Baur-Versand mit Sitz in Burgkunstadt hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres zwischen März und August einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Erstmals in der Firmengeschichte wurde nach sechs Monaten ein Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro eingefahren. Wie der Online-Versandhändler aus dem Landkreis Lichtenfels mitteilt, konnten die Umsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitrum um 19 Prozent auf 550 Millionen Euro gesteigert werden. Erst im April hatte das Unternehmen einen Umsatzrekord für das zurückliegende Geschäftsjahr vermeldet.

Baur-Versand: Hohe Nachfrage bei technischen Geräten

Zuletzt wurden zudem an den oberfränkischen Standorten des Unternehmens im Logistikbereich mehr als 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Ziel sei es jetzt, im zweiten Halbjahr die Umsätze weiter zu steigern, um erstmals in der Firmengeschichte die Umsatzmilliarde zu übertreffen, so Patrick Boos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Baur-Gruppe.

Vor allem Technik war in den vergangenen Monaten stark nachgefragt und bescherte dem Versandhändler ein dickes Umsatzplus. Von der Waschmaschine bis zum Fernseher: Gekauft wurde alles, um es sich zu Hause so schön wie möglich zu machen, so ein Firmensprecher im BR-Gespräch. Der Baur-Versand gehört zur Otto-Gruppe und beschäftigt derzeit an den Standorten im Landkreis Lichtenfels mehr als 4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.