Onlinehändler Baur-Gruppe spürt Sparsamkeit der Kunden

Die Baur-Gruppe mit Sitz in Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels hat das im Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz mit.

Baur: Krieg, Inflation und Energiekrise mit Auswirkungen

Die Baur-Gruppe ist ein Online-Händler, der auch Logistik und Dienstleistungen anbietet. Sie gehört zum Otto Versand. Ein großes Standbein ist der Onlinehandel. Daneben hat das Unternehmen Logistikzentren, bei denen externe Kunden bedient werden. Zu den angebotenen Produkten zählen etwa Schuhe, Haushaltsgeräte oder Sportartikel.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte die Baur-Gruppe einen Außenumsatz von 876 Millionen Euro. Das entspricht einem Minus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Rekord-Geschäftsjahr 2021/2022, in dem man erstmalig in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmilliarde geknackt hatte. Dennoch zeigte sich Stephan Elsner, der Vorsitzende der Geschäftsführung, sehr zufrieden mit dem Umsatz. Man habe in einem von vielen Krisen geprägten Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis erwirtschaftet und liege damit über Vor-Corona-Niveau, so Elsner.

Im vergangenen Jahr waren unterschiedliche Krisen ein wichtiger Faktor im Ergebnis: der Krieg in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Auswirkungen, die Energiefrage und die Inflation. Diese habe man besonders im zweiten Halbjahr im Online-Handel bei Baur.de am zurückhaltenden Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden feststellen können.

Fast eine halbe Million Neukunden

Der Bereich Home und Living beinhaltet nach Angaben von Baur nach wie vor das umsatzstärkste Sortiment. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben 2,4 Millionen Kunden online bestellt, davon waren fast eine halbe Million Neukunden. Insgesamt 3,3 Millionen Bestellungen wurden getätigt.

Auch die Unternehmensbereiche Dienstleistungen und Logistik hätten ein gutes Geschäftsjahr hinter sich, so Elsner. Die Corona-Pandemie und das dadurch veränderte Einkaufsverhalten mit mehr Online-Bestellungen hätten Baur in den vergangenen beiden Geschäftsjahren enormen Rückenwind verschafft. Durch die Krisen in 2022 habe sich der Wind allerdings gedreht und zu einem regelrechten Sturm entwickelt.

Kleinere Bestellungen zeigen Kaufzurückhaltung

Dennoch habe man sich durch Anpassungsfähigkeit und harte Arbeit sehr gut behaupten können, so Elsner weiter. Das aktuelle Geschäftsjahr sei für die Baur-Gruppe gut gestartet, allerdings merke man die Kaufzurückhaltung der Kunden deutlich an kleineren Bestellungen. Elsner prognostizierte ein herausforderndes Geschäftsjahr, sollte sich die Zurückhaltung der Kunden im Laufe der Zeit nicht ändern. Es gelte, Kräfte zu schonen und noch näher an die Kundinnen und Kunden zu rücken.

Generell sieht der Vorsitzende der Geschäftsführung die Baur-Gruppe für die Zukunft gut aufgestellt, auch dank vielfältiger Transformationsprozesse. Ende Februar beschäftigten die Baur-Gruppe und die Logistikgesellschaft Baur Hermes Fulfillment an verschiedenen Standorten insgesamt 4.745 Mitarbeiter, darunter viele mit Behinderung.