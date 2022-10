Bauministerin Geywitz will ungenutztes Potential am Bau heben

Auf der Immobilienmesse Expo Real in München hat Bundesbauministerin Klara Geywitz ein schnelleres, kostengünstigeres Bauen gefordert. Sonst sei die Zahl von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr kaum zu erreichen. Wohnungsunternehmen und Bauträger verlangen indes höhere Förderungen und mehr Planungssicherheit.

Geywitz fordert Umdenken am Bau

Die Lage ist schwierig, aber nicht aussichtslos, so Bundesbauministerin Klara Geywitz. Denn einerseits hätten sich die Rahmenbedingungen fürs Bauen deutlich verschlechtert. Mit Fachkräftemangel, hohen Baukosten und Materialengpässen.

Andererseits stecke in der Baubranchen noch viel ungenutztes Potential. Um den Bau von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr zu schaffen, sei ein Umdenken nötig. Die große Herausforderung liege darin, auch einfach "anders zu bauen".

Digitaler und produktiver Bauen

Planungsprozesse müssten digitaler und schneller ablaufen, so Geywitz. Andere Branchen hätten in der Vergangenheit viel stärkere Produktivitätszuwächse gehabt. Es müsse noch mehr mit industriell herstellten Fertigbauteilen gearbeitet werden und mit mehr Robotereinsatz auf den Baustellen.

Kurz: Es könnte eigentlich schneller und auch kostengünstiger gehen. Genau das sei erforderlich, um das hoch gesteckte Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr erreichen zu können.

Zu wenig barrierefreie Wohnungen

Es gebe in Deutschland einen riesigen Mangel an barrierefreien Wohnungen, so die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Mehr als zwei Millionen solcher Wohnungen würden derzeit fehlen. Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen wüssten nicht, wo sie hinziehen sollen. Etwa, wenn sie im Alter in einer Wohnung ohne Aufzug leben, die eigentlich zu groß ist. Besonders seien Menschen mit wenig Geld betroffen, die sich Städte wie München oder Hamburg nicht mehr leisten könnten.

VdK Präsidentin Verena Bentele fordert unter anderem, dass Wohnungen in Neubauten grundsätzlich barrierefrei errichtet werden sollten. Das Nachrüsten sei viel aufwändiger und teurer.

Expo Real wichtiger Treffpunkt der Immobilienwirtschaft

Immer im Oktober wird das Münchener Messegelände drei Tage lang zum Treffpunkt der europäischen Immobilienwirtschaft: für Stadtplaner, Investoren und Projektentwickler. Produkte werden auf dieser reinen Fachmesse gar keine ausgestellt. Es geht darum, dass möglichst viele Entscheider aus der Branche alle zur selben Zeit am selben Ort sind.

Dafür bezahlen die meisten dann auch gerne den Ticketpreis von gut 700 Euro für alle drei Tage. Auch in diesem Jahr präsentieren sich wieder besonders viele Städte und Regionen aus aller Welt, um für sich zu werben.