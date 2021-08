Bauland immer teurer: 2020 erneut Rekordpreise für Grundstücke

Baugrund wird immer teurer. Das geht aus neuen Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Damit wird es immer schwieriger neu zu bauen. Aber auch die Preise im Bestand steigen deutlich. Eine Wohnung ist eben immer auch ein Grundstück oder ein Teil davon.

Preisrekorde trotz Corona – vermehrte Bodenspekulation

Ausgerechnet im Corona-Jahr 2020, als die Wirtschaft in eine tiefe Rezession fiel, erreichten die Preise für Bauland neue Rekorde. Ein Quadratmeter baureifes Land kostete im Schnitt 199 Euro. Spitzenpreise in gefragten Ballungsräumen können aber leicht das Fünf- bis Sechsfache erreichen. Auch regional gab und gibt es große Unterschiede. So war in Ostdeutschland nur ein Bruchteil fällig, während es in Bayern im Schnitt um 349 Euro pro Quadratmeter ging.

Bayern ganz vorn bei Bodenpreisen für Baugrundstücke

Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass Grundstückspreise zehn Jahre zuvor noch um mehr als ein Drittel günstiger waren und seitdem um mehr als die Hälfte gestiegen sind. Auch diese Entwicklung verlief in Ballungsräumen viel rasanter, wo sich die Bodenpreise zum Teil vervielfachten.

München: 70 Prozent des Kaufpreises fürs Grundstück

Bestes Beispiel ist München: Der Grundstücksanteil am Preis einer Neubauwohnung lag hier Anfang der 90er Jahre noch bei etwa einem Viertel. Inzwischen sind in München rund 70 Prozent des Kaufpreises allein für den Boden zu zahlen. Die IG BAU macht dafür eine verstärkte Spekulation verantwortlich. Die Immobilienbranche fordert Kommunen auf, schneller mehr Bauland auszuweisen.

Zeitfaktor spielt entscheidende Rolle bei Preisentwicklung

Kernproblem ist, das zwischen der Entwicklung von Bauland und dem eigentlichen Bau und der Fertigstellung von Wohnungen oft viele Jahre verloren gehen. In dieser Zeit verteuern sich Bauvorhaben vor allem durch die steigenden Grundstückspreise. Daneben gibt es noch andere Faktoren wie höhere Baukosten und Gebühren.

Spekulanten warten nur ab und vermeiden es zu bauen

Wer darauf spekuliert, dass sein Grundstück immer wertvoller wird, braucht also nichts anderes zu tun als abzuwarten. Weil dieses Warten vom Markt belohnt wird, steigen Investoren besonders gern ein in das Spiel mit den steigenden Bodenwerten, oft auch ohne jede Bauabsicht. Gerade wenn nicht gebaut wird, bleibt der Aufwand gering und die Rendite bei solchen Geschäften besonders hoch.

Zusätzlicher Bauantrag steigert Grundstückswert – ohne zu bauen

Manchmal werden auch Baupläne eingereicht, nur um den Wert eines Grundstücks zu steigern. Das kann sich beim Weiterverkauf zusätzlich bezahlt machen, ohne dass gebaut wird. Das mag ein Grund sein, warum das Statistische Bundesamt in den vergangenen Jahren einen wachsenden Überhang bei den Bauanträgen meldet. Das heißt, es werden viel mehr Bauvorhaben als Neubau und Ausbau angemeldet und genehmigt als tatsächlich gebaut werden, mit steigender Tendenz.

Stau am Bau lässt Grundstückspreise ebenfalls weiter steigen

Einerseits kommt die Baubranche wegen des anhaltenden Booms nicht mehr nach damit, die gewünschten Aufträge auszuführen. Andererseits besteht der Wunsch nach einer Bauausführung vielleicht gar nicht, wenn es nur darum geht, den Grundstückswert zu steigern.

Beide Faktoren sorgen dafür, dass es noch länger dauert, bis aus "baureifem" Land endlich bezugsfertige Wohnungen werden. Es gibt daher bei allen Parteien Pläne, behördliche Verfahren wie die Ausweisung von Bauland oder die Genehmigung von Bauanträgen zu beschleunigen und Bürokratie abzubauen.

Wenn alles schneller ginge, wäre auch das Bauland billiger

Mit einem Ende des Preisbooms wäre erst zu rechnen, wenn es ein Überangebot an Grundstücken gibt. Die sind derzeit fast überall Mangelware. Wenn bauwillige Eigentümer eine Wahl hätten zwischen verschiedenen attraktiven Standorten für ihre neue Wohnung, würde das die Entwicklung umkehren. Derzeit stehen alle sehr lange an und müssen viel Geduld mitbringen bei der Suche nach einem Standort für ihre Traumimmobilie.