Baukindergeld in der Verlängerung

Was müssen Familien jetzt noch tun für das Baukindergeld?

Bis zum 31. März muss entweder der Kaufvertrag unterschrieben sein für eine Eigentumswohnung oder ein Haus, egal ob Neubau oder Bestandsimmobilie. Wer selber erst noch neu bauen will, muss bis zum Ende der Frist seinen Bauantrag genehmigt bekommen, um diese Baugenehmigung dann vorzulegen.

Wie viel Geld gibt es für die Familien in den eigenen vier Wänden?

Pro Kind und Jahr gibt es 1.200 Euro, die einmal jährlich ausgezahlt werden und das zehn Jahre lang. In der Summe macht das 12.000 Euro, die als Zuschuss nicht zurück zu zahlen sind.

Gibt es Fördergrenzen für das Baukindergeld beim Einkommen?

Gefördert werden Haushalte mit einem Einkommen von weniger als 90.000 Euro im Jahr mit einem Kind. Für jedes weitere Kind darf das Haushaltseinkommen 15.000 Euro mehr betragen. Es zählt das zu versteuernde Durchschnittseinkommen der beiden vorvergangenen Jahre.

Wie weist man das Einkommen am einfachsten nach?

Für einen Antrag, der in diesem Jahr 2021 gestellt wird, wären beim Einkommen die Jahre 2019 und 2018 maßgeblich. Was kompliziert klingt, bedeutet in der Praxis, zu den beiden Jahren die Einkommensteuerbescheide vorzulegen, die man vom Finanzamt bekommen hat.

Endspurt: Wie groß ist der Zeitdruck bei der Förderbank KfW?

Die KfW nimmt für das Baukindergeld noch Anträge bis zum Jahresende entgegen. Es könnte jedoch früher enden, sobald das Fördervolumen erschöpft ist, das auf 9,9 Milliarden Euro begrenzt wurde. Die Gefahr ist aber gering, weil zurzeit noch knapp ein Drittel davon zur Verfügung steht.

Zwischenbilanz: Wie ist es bisher gelaufen mit dem Baukindergeld?

In Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg ist die Nachfrage am höchsten, in Stadtstaaten wie Berlin eher gering. Rund 300.000 Familien haben in den ersten beiden Jahren erfolgreich das Baukindergeld beantragt, die meisten mit ein bis zwei Kindern.

Nur 15 Prozent haben drei und mehr Kinder. Die Haushaltseinkommen lagen bei vielen unter 50.000 Euro, laut KfW war das bei etwa drei Vierteln der Antragsteller der Fall. Die Förderung kommt damit durchaus auch Familien mit niedrigeren Einkommen zugute.

Weitere Infos und Einzelheiten, auch die Formulare, gibt es auf der Internetseite www.kfw.de