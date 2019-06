Baufinanzierung: Eigenkapital senkt die Zinsbelastung

Baugeld ist billig. Die andauernde Niedrigzinsphase lässt den Traum von den eigenen vier Wänden für viele realistisch werden. Doch auch im Zinstal lohnt es sich, viel Eigenkapital für die eigenen vier Wände zu nutzen. Das rechnet Finanztest in der Juli-Ausgabe vor. Denn das Eigenkapital ist ein wichtiger Hebel, mit dem die Bauherren die Zinslast beeinflussen können.

Je mehr Eigenkapital - desto günstiger der Kredit

Es gilt die Regel: Je mehr Eigenkapital in die Finanzierung eingebracht wird, desto günstiger der Baukredit. Hintergrund ist, dass Banken ihre Zinssätze nach dem so genannten Beleihungsauslauf staffeln. So nennt man den Anteil des Kredits am Immobilienwert. Top-Zinsen gelten meist nur bis zu 50 oder 60 Prozent des Kaufpreises. Wer damit nicht auskommt, zahlt einen Aufschlag, nicht nur auf den zusätzlichen Kreditbetrag, sondern auf das gesamte Darlehen.

Wenig Eigenkapital: Zinssatz steigt kräftig

Immobilienkäufer müssen gerade für den Finanzierungsanteil oberhalb von 80 oder 90 Prozent des Kaufpreises oftmals doppelt so viel Zins bezahlen, bis hin zu Zinssätzen im Dispobereich. So haben die Finanztester Mitte Mai bei Vollfinanzierungen Zinssätze von sechs Prozent und höher für den Kreditanteil von 90 bis 100 Prozent des Kaufpreises ermittelt, unter anderem bei der Allianz, der Commerzbank, der Deutschen Bank und der ING.