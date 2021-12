Bauen immer teurer: Starke Preisanstiege bei Zimmererarbeiten

Wer derzeit baut, muss mit hohen Preisen rechnen, denn innerhalb eines Jahres sind die Kosten bei Roh- und Ausbauarbeiten stark gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik in Fürth hervor. Demnach ist der Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden von November 2020 bis zum November dieses Jahres um 13,7 Prozent angestiegen.

Holz- und Zimmererarbeiten um mehr als 30 Prozent teurer

Mithilfe des Preisindex werden in der Volkswirtschaft durchschnittliche Preissteigerungen innerhalb einer Branche beziffert. Der Jahresvergleich des Landesamtes zeigt demnach zweistellig kletternde Preise bei Rohbau- und Ausbauarbeiten. Größere Anstiege habe es vor allem bei Zimmerer- und Holzarbeiten gegeben, so die Statistiker. In diesem Bereich beträgt das Plus innerhalb eines Jahres 34,8 Prozent. Besonders starke Preissteigerungen hat es auch für Arbeiten an raumlufttechnischen Anlagen (+22,3 Prozent) sowie Metallbauarbeiten (+17,4 Prozent) gegeben.

Unter anderem hat die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr einen Effekt auf die Preisentwicklung gehabt, so das Landesamt für Statistik. Weitere Gründe nennt die Behörde nicht.