Bauarbeiter drohen mit bundesweitem Streik

5,3 Prozent mehr Lohn, eine weitere Angleichung der ostdeutschen Löhne und Geld für den langen Weg zur Arbeit: Das sind die Forderungen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Insbesondere die langen Anfahrtszeiten zu den Baustellen sorgen gerade für enormen Frust auf dem Bau, sagt der Bundesvorsitzende der Bau-Gewerkschaft, Robert Feiger. 60 Kilometer beträgt nach Angaben der Gewerkschaft im Schnitt die tägliche Fahrt zur Baustelle, die bisher kaum erfasst würde.

Harte Tarifverhandlungen im Baugewerbe

Bauboom und Fachkräftemangel haben die Position der Gewerkschaften in den laufenden Tarifverhandlungen für die 890.000 Beschäftigten des Bauhauptgewerbes gestärkt. Dementsprechend selbstbewusst gehen sie in die nächsten Gespräche mit den beiden Arbeitgeberverbänden der Bauwirtschaft, dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) sowie dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). Erschwert werden die Verhandlungen durch die inzwischen stark gestiegene Inflation, die zuletzt bei vier Prozent lag.

In der letzten Schlichtung gelang zumindest ein Einstieg mit 0,5 Prozent vom Bruttolohn, die für die sogenannte Wegezeitenentschädigung vorgesehen sind. Die aktuelle Forderung lautet, dass die Zeit und der Aufwand für die Mobilität im Baugewerbe wesentlich höher vergütet werden müssten. Wie das konkret mit Arbeitsstunden oder Geld verrechnet werden soll, ist noch offen.

Mehr als tausend Bauarbeiter bei Protest in Berlin

Zur Schlichtung im Bauhauptgewerbe hat die IG BAU Aktionen am Verhandlungsort in Berlin organisiert. Neben einem Protestzug mit mindestens eintausend Autos ruft die Gewerkschaft zu einer Kundgebung vor der Philharmonie am Scharounplatz auf. "1.000 plus X" Bauarbeiter aus allen Teilen Deutschlands sollen am 6. Oktober Kurs auf Berlin nehmen - "zum Dampfablassen", wie die IG Bau es nennt. Denn auf den Baustellen herrsche derzeit "dicke Luft".

Gewerkschaft droht mit bundesweitem Streik

Zwei Wochen Zeit bleiben Gewerkschaft und Arbeitgebern, um im Rahmen der Schlichtung einen Kompromiss zu finden und einen Streik abzuwenden. IG-BAU-Chef Robert Feiger macht vor Beginn der Schlichtung deutlich: "Das ist die letzte Chance für eine Einigung. Wenn sich die Arbeitgeber auch bei der Schlichtung wieder querstellen, dann wird es im Herbst unweigerlich einen Bau-Streik geben." Von Autobahnen bis zu Projekten im Hochbau würden dann bundesweit still stehen, kündigt die Gewerkschaft an.