Bauarbeiter demonstrieren auch in Bayern für höhere Löhne

Mit Bannern und Plakaten mit der Aufschrift "Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will" sind rund 300 Beschäftigte der Baubranche am Samstag durch die Innenstadt von Feuchtwangen gezogen. Sie fordern 5,3 Prozent mehr Lohn, doch die laufenden Tarifverhandlungen sind ins Stocken geraten.

Bei der Kundgebung am Markplatz sprachen Vertreterinnen und Vertreter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), so auch Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der IG Bau. Die Bauwirtschaft sei in einem hervorragenden Zustand, deshalb müsse da auch etwas für die rund 890.000 Beschäftigten abfallen, sagte Feiger.

Ausgleich für die Fahrt zur Baustelle

Seit April dauern die aktuellen Tarifverhandlungen an, der alte Vertrag ist zum Juni 2021 ausgelaufen, doch bisher gibt es keine Einigung. Unter anderem fordern die Beschäftigten einen Ausgleich für die Wegezeiten zur Arbeit. Viele würden etliche Kilometer fahren, um zur Baustelle zu kommen, sagte Katrin Reif-Krauß, Betriebsrätin beim Unternehmen Max Bögl.

Das sah auch Demonstrationsteilnehmer Fritz Port aus Hilpoltstein so, der als Polier arbeitet. Er müsse sich, genauso wie viele seiner Mitstreiter, seine Freizeit ganz genau aufteilen, viel Zeit habe er oft nicht. Außerdem müsse er sehr früh auf der Baustelle sein und einige Kilometer dorthin fahren. Das alles mache den Beruf nicht gerade attraktiv. Man sehe es daran, dass der Nachwuchs fehle.

Aktionen in ganz Deutschland

So wie in Feuchtwangen gab es am Samstag auch in vier weiteren Orten in Deutschland Aktionen zu den laufenden Tarifverhandlungen - unter anderem in Worms und Osnabrück. Zu der Demonstration in der fränkischen Stadt kamen die Teilnehmenden aus ganz Bayern und den angrenzenden Bundesländern wie Baden-Württemberg. Ende August sollen die Verhandlungen zum Tarifvertrag in der Baubranche fortgeführt werden.