Bau-Messe München: Was Geywitz gegen Wohnungsnot tun will

"Jede nicht gebaute Wohnung ist eine verlorene Wohnung" – da sind sich die Vertreter der Branche zum Auftakt der BAU, der größten Bauproduktmesse der Welt, einig. Doch die gestiegenen Preise und die fehlende Arbeitskräfte machen ihnen zu schaffen. Sie führen zu Wohnungsmangel einerseits, Auftragsmangel und Stornierungen andererseits. Die zwei Botschaften aus München: Bei bestehenden Wohnungen können die Klimaziele erreicht werden. Aber für bezahlbaren Wohnraum muss viel mehr gebaut werden.

Architektinnen, Planer, Ingenieure, Bauherren und Fachhändler wollen auf der Messe der Wohnungsnot den Kampf ansagen. Im Fokus dabei: recycelbare Baustoffe und die neuesten Bautrends wie serieller, vorgefertigter Modulbau.

Bundesbauministerin: Bürokratische Hürden und Auflagen senken

Deshalb verspricht Bundesbauministerin Klara Geywitz, bürokratische Hürden und Auflagen zu senken, um den Neubau anzukurbeln. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger kritisierte allerdings das umstrittene geplante Verbot neuer Öl- und Gasheizungen der Ampelregierung ab dem kommenden Jahr.

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk bekräftigte Geywitz, dass sie weiter auf serielles Bauen setzen wolle. Für den Bau mit vorgefertigten Teile gelte aber: "Serielles Bauen ist nur wirklich dann preiswerter, wenn man auch in Größenordnungen seriell bauen kann." Sehr kleine Serien sind nicht preiswerter als manuell zu bauen.

Geywitz will mehr Büroräume in Wohnungen umwandeln

Die Bundesbauministerin will der Wohnungsnot auch durch die Umwandlung von nicht mehr gebrauchten Büros entgegentreten: "Wir brauchen eine Vorbedingung, nämlich eine Angleichung der unterschiedlichen Vorschriften in den Bauordnungen." Darüber verhandelt die SPD-Politikerin bereits mit den Ländern: "Wir haben jetzt sehr viel nicht mehr gebrauchte Bürofläche durch Homeoffice. Und das ist eine Chance, CO2-sparend umzubauen - das, was wir schon haben, zu nutzen. Und natürlich auch die Innenstadt durch mehr Wohnen zu beleben."

Stopps von Förderprogrammen: "Schlechtes Handwerk"

Zugleich räumte Geywitz Fehler im vergangenen Jahr ein, als es Stopps von Förderprogrammen gab: "Das war nicht günstig" - verursacht auch dadurch, "dass es einen sehr breiten Förderansatz gab - und wir teilweise Tage hatten, wo eine Milliarde Euro Förderungszusage abgeflossen ist". Das sei "einfach schlechtes Handwerk" gewesen, so die Ministerin. Deswegen seien die Systeme neu aufgesetzt worden. Geywitz verwies auf die Förderung ab 1. März für den klimafreundlichen Neubau und auf die Familienförderung ab Juni.

Die BAU findet noch bis zum 22. April auf dem Messegelände München statt.