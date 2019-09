03.09.2019, 16:46 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Batteriehersteller Varta investiert Millionen in Bayern

Der Batteriehersteller Varta will seine Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien ausbauen. An Standorten in Bayern und Baden-Württemberg investiert der Konzern nach eigenen Angaben insgesamt 130 Millionen Euro.