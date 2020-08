Batteriehersteller Varta aus Ellwangen spaltet die Anleger

An Varta scheiden sich die Geister. Laut eigenem Bekunden stellt niemand auf der Welt bessere Minibatterien für boomenden Wearables wie Smartphone-Kopfhörer oder Headsets her. Und davon werden in der Corona-Krise immer mehr fürs Homeoffice gebraucht.

Varta: Börsenzocker setzen auf fallende Kurse

Die Skeptiker glauben allerdings, dass der Mittelständler aus Ellwangen bald aus China Konkurrenz bekommt und sein technologischer Vorsprung so groß nicht sein kann. Mindestens zehn Prozent der Varta-Aktien sind offiziell für Leerverkäufe ausgeliehen an Anleger, die damit auf fallende Kurse setzen. Zu ihnen zählen Hedgefonds und der aktivistische Investor Dany Loeb, die Varta für überbewertet halten. Dem stehen optimistische Aktionäre gegenüber, die seit Beginn der Corona-Krise kaufen.

Gewonnener Rechtsstreit mit Samsung mit Auftrag für Jahre

Ein Rechtsstreit mit Samsung wurde jetzt beigelegt: der Smartphone-Hersteller hat sich nun auf Jahre hinaus verpflichtet, Knopfzellen von Varta in seinen Kopfhörern einzusetzen. Das brachte die Aktie dem Allzeithoch vom letzten Jahr ziemlich nah.