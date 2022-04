BASF und Bayer: Hauptversammlung bei den ungleichen Chemieriesen

BASF und Bayer stellen sich heute auf ihren Hauptversammlungen den Fragen der Aktionäre. Chemie- und Pharmaindustrie sind besonders abhängig von russischem Gas. So hat BASF direkte Lieferbeziehungen bis nach Sibirien. Bayer war bisher vor allem mit der umstrittenen Agrarsparte von Monsanto und Glyphosat-Klagen beschäftigt.

BASF: Dividendenrendite von 6,7 Prozent

Die ordentliche Hauptversammlung der BASF SE findet am Freitag ab 10 Uhr rein virtuell statt. BASF lockt seine Aktionäre zur Hauptversammlung mit einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent, die allerdings auch dem niedrigen Aktienkurs geschuldet ist. Ein Gasembargo würde BASF vor allem am Stammsitz in Ludwigshafen hart treffen. Die Möglichkeit, dass Putin den Gashahn wirklich zudrehen könnte, ist im Aktienkurs wohl noch nicht eingepreist. Im traditionellen Russlandgeschäft der BASF-Tochter Wintershall drohen in jedem Fall Milliardenverluste.