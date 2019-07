BASF: Gewinnwarnung Alarmsignal für deutsche Wirtschaft

Der Hauptgrund: Autos und Maschinenbau sind unsere Schlüsselindustrien. Und: die Chemie gilt als ein Frühindikator für die künftige Entwicklung

Dominoeffekt wird erwartet

Aus diesem Grund belastet der Gewinnschock bei BASF, der einen Einbruch um fast ein Drittel im laufenden Jahr bedeuten würde, auch die Aktien von anderen in der Branche, wie etwa die von Wacker Chemie in Burghausen. Da BASF für fast die gesamte Industrie wichtige Grundstoffe und Vorprodukte liefert, erwartet man nun einen Domino-Effekt.

Wenn es beim weltgrößten Chemiekonzern in Ludwigshafen schon so schlecht läuft, dann müssten viele andere ihre Bestellungen bereits reduziert haben, so ist zu befürchten. In der Automobilindustrie gibt es inzwischen eine chronische Nachfrageschwäche, vor allem in China. Es geht also längst um mehr als die Umstellungsprobleme mit der EU-Abgasnorm WLTP.

Autoindustrie auch in Deutschland wichtigster Kunde für die Chemie

Mit Lacken und zahlreichen Kunststoffen, von denen immer mehr in den Fahrzeugen verbaut werden, ist die Autoindustrie auch in Deutschland der wichtigste Kunde für die Chemie. Am Fahrzeugbau hängen wiederum zahlreiche andere Branchen und Arbeitsplätze, ganz abgesehen von den direkten Zulieferern. In Bayern ist die Abhängigkeit der Wirtschaft von der Autoindustrie besonders groß, sie ist hier sie mit großem Abstand die Nummer eins.