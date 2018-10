BASF bekommt Klimawandel zu spüren

Die Folgen der Hitzewelle hat auch BASF zu spüren bekommen. Anfang August teilte die „Chemical Company“ mit, Produktion und Logistik seien beeinträchtigt am Stammwerk, das direkt am Rhein zwischen Ludwigshafen und Mannheim liegt. Das Niedrigwasser im Rhein behinderte zahlreiche Transporte wie etwa beim Heizöl, das sich für Verbraucher dadurch verteuerte. Auch Chemikalien waren davon betroffen.

Neue Energieallianz

Zugleich startete BASF eine neue deutsch-russische Energiepartnerschaft. Das Öl- und Gasunternehmen Wintershall in Kassel legt seine Geschäfte mit Dea zusammen, das dem Oligarchen Michail Fridman gehört. BASF hält zwei Drittel an dem neuen Unternehmen, will aber einen Teil davon später mit einem Börsengang an neue Aktionäre weitergeben. Die neue Sparte wurde deshalb jetzt schon ausgegliedert, wodurch die Bilanz von BASF kleiner wird.