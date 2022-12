Barrierefreies Internet: Preis für unterfränkisches Start-Up

Unternehmen, die innovative, kreative Ideen mit gesellschaftlicher Verantwortung umsetzen: Solche zeichnet die Bundesregierung jährlich mit dem "Preis für Kultur- und Kreativpilot:innen" aus. Heuer hat die Jury die Preisträger bereits zum dreizehnten Mal ausgewertet. Eingegangen waren 700 Bewerbungen aus ganz Deutschland. Eine der 32 Auszeichnungen geht in diesem Jahr nach Margetshöchheim im Landkreis Würzburg: an das Start-Up "Eye-Able".

"Die Preisträgerinnen und Preisträger (...) treiben mit ihrer Kreativität die Innovationen voran, die unserem Land auch in Zukunft Wohlstand und Sicherheit ermöglichen", lobt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die ausgezeichneten Unternehmer.

Digitale Barrierefreiheit als Ziel

"Eye-Able" hat sich "digitale Barrierefreiheit" zum Ziel gesetzt. Das Team entwickelt Software-Tools, sogenannte Plug-Ins etwa, die Menschen mit Sehbeeinträchtigung helfen sollen, sich auf Webseiten besser zurecht zu finden. Mit 25 Funktionen können die Seiten visuell angepasst werden: Schriftgröße, Hintergrundfarbe, weniger Inhalt auf einmal, Sprachausgabe – die Möglichkeiten, alle Einstellungen nach den eigenen Bedürfnissen visuell anzupassen, sind vielfältig.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind wichtig, denn gehörlose Menschen können beispielsweise Videos nicht nutzen, wenn sie keine Untertitel haben. Blinde Menschen können die Internetseite nicht richtig nutzen, wenn Fotos und Buttons nicht textlich beschrieben werden.

Für 30 Prozent der Internet-Nutzer ist Barrierefreiheit notwendig

Wie wichtig Barrierefreiheit im digitalen Raum ist, kann man auch auf der Internetseite der Initiative "Aktion Mensch" lesen. Für rund 30 Prozent der Nutzer sei die Barrierefreiheit im Netz notwendig: Menschen mit Sehschwächen, Menschen mit motorischen Einschränkungen, Menschen mit Konzentrationsschwächen oder auch Menschen mit einer geringen Lesekompetenz oder Nichtmuttersprachler. Für rund zehn Prozent der Menschen sei die Barrierefreiheit im Internet sogar unerlässlich, heißt es.

Freund musste Studium abbrechen

Beim Kreativ- und Kulturpiloten-Preis steht der unternehmerische Erfolg im Vordergrund. Die Gründungsgeschichte von "Eye-Able" kann davon nur schwer losgelöst gesehen werden: Der beste Freund von Gründer und Geschäftsführer Oliver Greiner, Lennart, sehe aufgrund einer genetisch bedingten Sehstörung nur etwa zehn Prozent, schreibt "Eye-Able" auf der eigenen Webseite. Wegen dieser Behinderung habe Lennart sein Studium abbrechen müssen. Greiner habe es sich deshalb zum Ziel gesetzt, eine Lösung zu finden, damit Menschen mit Beeinträchtigung sich besser im digitalen Raum zurechtfinden.

Arbeit muss unterstützt und ermutigt werden

Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien betont, dass für die vollständige Entfaltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenzials die Kultur- und Kreativwirtschaft in ihrer Arbeit unterstützt und ermutigt werden muss: "Die diesjährigen Titelträger und Preisträgerinnen zeigen, dass die Branche gesellschaftliche Verantwortung in all ihren Facetten übernimmt und Lösungen für soziale Missstände bietet. Damit diesen zukunftsweisenden Ideen alle Türen offenstehen, müssen wir den kreativen Köpfen in Deutschland Rückenwind geben und sie auf ihrem unternehmerischen Weg begleiten".

Menschen mit Behinderungen im Team des Start-Ups

Inklusion ist dem Margetshöchheimer Projekt auch am Arbeitsplatz wichtig: Menschen mit Behinderung sind als Tester und Entwickler fester Bestandteil des Teams. Das Netzwerk des Unternehmens umfasse mittlerweile mehr als 2.000 Partnerinnen und Partner, darunter die Blindeninstitutsstiftung, den Bezirk Niederbayern, das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Soziales, aber auch internationale Kunden.

Preisträger können an Mentoring-Programm teilnehmen

Als Titelträger erhält das Team von "Eye-Able" jetzt die Möglichkeit, an einem einjährigen, individuell abgestimmten Mentoring-Programm teilzunehmen, zu dem Workshops, individuelles Coaching und Austausch mit anderen Projekten gehören. Der Wettbewerb "Kultur- und Kreativpilot:innen Deutschland" ist ein Projekt des u-instituts für unternehmerisches Denken und Handeln e.V. Er wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen der Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung.