Barmer-Pflegereport: Deutschland steuert auf Notstand zu

Eine Prognose von Wissenschaftlern der Uni Bremen, die die Krankenkasse Barmer in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass auf die Pflegeversicherung massive Herausforderungen zukommen. Denn es ergeben sich bei der neuen Vorausberechnung der Universität, die ermittelt hat, wie viele Menschen in zehn Jahren ein Recht auf Leistungen der Pflegekassen haben werden, deutlich erhöhte Zahlen: Statt rund fünf Millionen, wie bislang erwartet, werden es sechs Millionen sein.

Steigende Zahlen in allen Pflegebereichen

Der Grund für das Plus: Die Pflegereformen der vergangenen Jahre - vor allem die Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 2017 - erhöhen die Zahl der Leistungsempfänger dauerhaft. Steigende Zahlen werden in allen Pflegebereichen erwartet.

Alleine für diejenigen, die in Heimen leben, seien 180.000 zusätzliche Pflegekräfte nötig, erklärt der Studienautor Heinz Rothgang. Um die zu gewinnen, seien große Anstrengungen nötig. "Das heißt: Bessere Bezahlung. Das heißt: Höhere Stellenausstattung in den Heimen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das heißt dann, dass das Ganze teurer wird", so Rothgang.

Forderung: Politik muss schnell handeln

Er und der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub, fordern von der Politik deshalb jetzt schnelles Handeln. Allein die höhere Zahl an Pflegebedürftigen und der zunehmende Personalbedarf ließen den Finanzbedarf von 49 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 59 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 steigen - dabei seien notwendige Leistungsverbesserungen noch nicht eingerechnet.

"Wir müssen den größten Pflegedienst im Land, das sind die Familien und Angehörigen, nachhaltig stärken", so Straub. Denn mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen würden im eigenen Zuhause versorgt. Laut Report werden in zehn Jahren knapp drei Millionen Pflegebedürftige ausschließlich von ihren Angehörigen gepflegt und damit rund 630.000 mehr als 2020.

Personalgewinnung als Schlüsselfrage der Pflege

Der Pflegeberuf müsse deutlich attraktiver und besser bezahlt werden, fordert der Studienautor Rothgang. Daher sei es richtig, geteilte Dienste abzuschaffen und den Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten einzuführen. Außerdem müsse mehr getan werden, um die Belastungen dieser enorm anstrengenden Arbeit abzufedern. Der Wissenschaftler forderte eine weitere Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze sowie Strategien, um den Anteil derer zu verringern, die aus dem Beruf aussteigen.

Bei der Gewinnung ausländischer Pflegekräfte sieht der Wissenschaftler deutliche Grenzen - insbesondere vor dem Hintergrund, dass alle EU-Länder ebenfalls Pflegekräftemangel melden und der demografische Wandel in anderen Teilen der Welt, etwa in China, den internationalen Wettbewerb um Pflegekräfte weiter verschärfen werde.