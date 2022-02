Barmer: Pflegebedarf in Bayern steigt stärker als erwartet

In vielen Pflege-Einrichtungen herrscht Personalmangel. Und der Mangel wird sich in den nächsten Jahren schneller verschärfen als bislang erwartet – das geht aus dem Pflegereport der Krankenkasse Barmer hervor. Auch in Bayern sei die Lage angespannt, warnt die Kasse.

Pflegenotstand verschärft sich durch höhere Lebenserwartung

Die Zahl der Menschen, die ein Recht auf Leistungen der Pflegekassen haben, wächst schneller, als Fachleute noch vor wenigen Jahren erwartet hatten. Ein Grund dafür liegt darin, dass die Lebenserwartung weiter steigt. Aber auch Gesetzesänderungen, die mehr Menschen den Zugang zu Pflege-Leistungen ermöglichen, wirken sich aus.

2030: In Bayern 135.000 Pflegebedürftige mehr als bisher prognostiziert

Im Jahr 2030 wird es wahrscheinlich 751.000 Pflegebedürftige in Bayern geben, das sind 135.000 mehr als in früheren Berechnungen. Auch die Zahl der Pflegekräfte, die benötigt werden, steigt schneller als in früheren Prognosen. Im Jahr 2030 würden in Bayern wahrscheinlich 146.000 Pflegekräfte gebraucht, heißt es im Barmer-Pflegereport. Das 4.000 mehr als bislang erwartet.

Barmer fordert für Pflegekräfte mehr Geld und bessere Arbeitszeiten

Damit der Personalmangel in der Pflege nicht noch größer wird, als er jetzt schon ist, müsse alles getan werden, um den Beruf attraktiv zu machen, heißt es von der Barmer, von einer guten Bezahlung bis zu familienfreundlichen Arbeitszeiten. Aber auch die Angehörigen von Pflegebedürftigen müssten besser unterstützt werden. Denn drei Viertel derjenigen, die Pflege brauchen, leben im eigenen Zuhause.