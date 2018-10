Bankkunden drohen höhere Gebühren

Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, dass dieser Trend anhalten könnte: Bankkunden in Deutschland müssen sich auf höhere Ausgaben für Bankgeschäfte einstellen. So will jedes zweite Geldinstitut an der Gebührenschraube drehen, um die Einnahmen zu steigern und die Niedrigzinseffekte auszugleichen.

Neue Gebühren für Bankdienstleistungen

Geplant sind neben Preiserhöhungen auch die Einführung gänzlich neuer Gebühren. Das geht aus dem "Branchenkompass Banking 2018" hervor, für den mehr als hundert Führungskräfte aus der Bankenbranche befragt worden sind. Dabei wollen Großbanken und Kreditgenossenschaften überdurchschnittlich oft neue Gebühren einführen oder die Preise für bestimmte Leistungen anheben.

Lukratives Privatkundengeschäft

Einer der Gründe: das Privatkundengeschäft gilt international als lukrativ, hier steigen die Umsätze und deutsche Banken hinken in Sachen Gebühren hinterher. Im EU-Vergleich gelten Bankdienstleistungen hierzulande als vergleichsweise günstig. In vielen Nachbarländern bezahlen Kunden teils deutlich mehr. Experten warnen jedoch, die Gebührenschraube zu überdrehen. Immerhin haben die Banken im vergangenen Jahr bereits die höchsten Provisionserlöse seit mehr als zehn Jahren eingefahren. Und ohne spürbaren Mehrwert noch höhere Gebühren zu verlangen, treibe die Kunden möglicherweise weg von der Geschäftsbank hin zur digitalen Konkurrenz.